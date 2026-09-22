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Rajasthan Nikay Chunav 2026: आज डिप्टी मेयर से उपाध्यक्ष तक की अग्निपरीक्षा, 301 निकायों में होगा मतदान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Tue, 22 Sep 2026 10:01 AM IST
खास बातें
Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। राजस्थान में मेयर चुनाव के बाद आज, 22 सितंबर को डिप्टी मेयर, उप-सभापति और उपाध्यक्ष पदों के लिए मतदान हो रहा है। प्रदेश के 301 निकायों में आज इन पदों पर चुनाव के साथ ही शहरी निकायों में ‘द्वितीय कमान’ की तस्वीर साफ होगी। इस पूरे चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर और पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें।
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लाइव अपडेट
10:28 AM, 22-Sep-2026
बांसवाड़ा नगर परिषद से भाजपा के चंकी शाह ने किया नामांकन
10:08 AM, 22-Sep-2026
उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 10 बजे से शुरू होगी बैठकउपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी। सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने का समय दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान पूरा होते ही मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
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09:05 AM, 22-Sep-2026