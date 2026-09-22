बांसवाड़ा नगर परिषद उप सभापति के लिए भाजपा से चंकी शाह ने नामांकन पत्र पेश किया। कांग्रेस की ओर से फखरुद्दीन रतलाम वाला नामांकन पत्र दाखिल किया है

उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी। सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने का समय दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान पूरा होते ही मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

09:05 AM, 22-Sep-2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026: आज डिप्टी मेयर से उपाध्यक्ष तक की अग्निपरीक्षा, 301 निकायों में होगा मतदान

राजस्थान के नगर निगमों में मेयर पदों के नतीजे सामने आने के बाद अब 22 सितंबर को होने वाले डिप्टी मेयर चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं। मेयर चुनाव में कई जगह वार्डों में दलों की संख्या के मुकाबले अलग तस्वीर सामने आई। ऐसे में अब डिप्टी मेयर के चुनाव में भी निर्दलीय पार्षदों, बागियों और क्रॉस-वोटिंग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। सोमवार को प्रदेश के सात नगर निगमों में मेयर का चुनाव पूरा हुआ। इनमें भाजपा ने छह नगर निगमों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को बीकानेर में सफलता मिली। अब डिप्टी मेयर चुनाव में खासकर उन निगमों में मुकाबला रोचक रहने की संभावना है, जहां किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है या मेयर चुनाव के दौरान पार्षदों के समर्थन का समीकरण बदला है।