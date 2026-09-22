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Rajasthan Nikay Chunav 2026: आज डिप्टी मेयर से उपाध्यक्ष तक की अग्निपरीक्षा, 301 निकायों में होगा मतदान

Tue, 22 Sep 2026 10:01 AM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Tue, 22 Sep 2026 10:01 AM IST
खास बातें

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। राजस्थान में मेयर चुनाव के बाद आज, 22 सितंबर को डिप्टी मेयर, उप-सभापति और उपाध्यक्ष पदों के लिए मतदान हो रहा है। प्रदेश के 301 निकायों में आज इन पदों पर चुनाव के साथ ही शहरी निकायों में ‘द्वितीय कमान’ की तस्वीर साफ होगी। इस पूरे चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर और पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें।

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Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live Deputy Mayor to Vice President Voting Updates in Hindi
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 - फोटो : Amar Ujala

लाइव अपडेट

10:28 AM, 22-Sep-2026

बांसवाड़ा नगर परिषद से भाजपा के चंकी शाह ने किया नामांकन

rajasthan news - फोटो : Amar Ujala
बांसवाड़ा नगर परिषद उप सभापति के लिए भाजपा से चंकी शाह ने नामांकन पत्र पेश किया। कांग्रेस की ओर से फखरुद्दीन रतलाम वाला नामांकन पत्र दाखिल किया है
10:08 AM, 22-Sep-2026

उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 10 बजे से शुरू होगी बैठक

उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी। सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने का समय दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान पूरा होते ही मतगणना शुरू होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
 
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09:05 AM, 22-Sep-2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026: आज डिप्टी मेयर से उपाध्यक्ष तक की अग्निपरीक्षा, 301 निकायों में होगा मतदान

राजस्थान के नगर निगमों में मेयर पदों के नतीजे सामने आने के बाद अब 22 सितंबर को होने वाले डिप्टी मेयर चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं। मेयर चुनाव में कई जगह वार्डों में दलों की संख्या के मुकाबले अलग तस्वीर सामने आई। ऐसे में अब डिप्टी मेयर के चुनाव में भी निर्दलीय पार्षदों, बागियों और क्रॉस-वोटिंग की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। सोमवार को प्रदेश के सात नगर निगमों में मेयर का चुनाव पूरा हुआ। इनमें भाजपा ने छह नगर निगमों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को बीकानेर में सफलता मिली। अब डिप्टी मेयर चुनाव में खासकर उन निगमों में मुकाबला रोचक रहने की संभावना है, जहां किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है या मेयर चुनाव के दौरान पार्षदों के समर्थन का समीकरण बदला है।
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