विदेशी सैलानी से अभद्रता: थाईलैंड की यूट्यूबर से 'किस' मांगना पड़ा भारी, ऑटो चालक गिरफ्तार

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मेले में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अभद्रता

थाईलैंड की यूट्यूबर इन दिनों भारत भ्रमण पर हैं और उनके इंस्टाग्राम पेज पर 70 हजार फॉलोवर हैं। उन्होंने उदयपुर शहर में घूमने के लिए आरोपी का ऑटो किराए पर लिया था। तीन दिन पहले यानी 13 नवंबर को वह टाउनहॉल स्थित नगर निगम के मेले में गई थीं। वहां वह अपने मोबाइल से सांस्कृतिक कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रही थीं। उसी दौरान चालक युवती के पास गया और बार-बार 'लिप किस' के लिए बोलने लगा। चालक द्वारा अभद्रता करने का यह वीडियो युवती के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। युवती ने 14 नवंबर को यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट करते हुए एक संदेश भी लिखा। विज्ञापन



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पुलिस ने की आरोपी की गिरफ्तारी

यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद सूरजपोल थाना पुलिस ने खुद संज्ञान लिया और आरोपी का पता लगाकर उसे पकड़ा। थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान सेक्टर-11 महाराज का अखाड़ा निवासी आफताब उर्फ गबरू पुत्र अबरार खान के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टैंपो चलाता है। इसने ही दो दिन तक युवती को अपने टैंपो में शहर की अलग-अलग जगहों पर घुमाया था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाईलैंड की यूट्यूबर इन दिनों भारत भ्रमण पर हैं और उनके इंस्टाग्राम पेज पर 70 हजार फॉलोवर हैं। उन्होंने उदयपुर शहर में घूमने के लिए आरोपी का ऑटो किराए पर लिया था। तीन दिन पहले यानी 13 नवंबर को वह टाउनहॉल स्थित नगर निगम के मेले में गई थीं। वहां वह अपने मोबाइल से सांस्कृतिक कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रही थीं। उसी दौरान चालक युवती के पास गया और बार-बार 'लिप किस' के लिए बोलने लगा। चालक द्वारा अभद्रता करने का यह वीडियो युवती के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। युवती ने 14 नवंबर को यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट करते हुए एक संदेश भी लिखा।यह भी पढ़ें: राजस्थान: खैरथल में फर्जी मतदान के आरोप पर दो पक्षों में खूनी झड़प, बुजुर्ग गंभीर घायल; अलवर रेफर यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद सूरजपोल थाना पुलिस ने खुद संज्ञान लिया और आरोपी का पता लगाकर उसे पकड़ा। थानाधिकारी कमलेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान सेक्टर-11 महाराज का अखाड़ा निवासी आफताब उर्फ गबरू पुत्र अबरार खान के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी टैंपो चलाता है। इसने ही दो दिन तक युवती को अपने टैंपो में शहर की अलग-अलग जगहों पर घुमाया था। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

राजस्थान के उदयपुर में घूमने आई थाईलैंड की महिला यूट्यूबर से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित युवती नगर निगम के मेले की मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, उसी दौरान आरोपी चालक ने उसके पास पहुंचकर अनुचित मांग करते हुए अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद मामले का स्वतः संज्ञान लेकर यह कार्रवाई की है।