फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Nagaur News ›   Nagaur: Tragedy Strikes Family Returning from Condolence Meet, Dumper Drags Car 50 Feet; 3 Killed

Nagaur: शोकसभा से लौटते परिवार पर टूटा कहर, खींवसर-मड़पुरा मार्ग पर डंपर ने कार को 50 फीट तक घसीटा, तीन की मौत

Tue, 25 Aug 2026 01:03 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर Published by: प्रिया वर्मा Updated Tue, 25 Aug 2026 01:03 PM IST
सार

रिश्तेदार की शोकसभा में शामिल होकर बीकानेर से लौट रहे परिवार की कार को खींवसर-मड़पुरा मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में पति-पत्नी समेत परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल को जोधपुर रैफर किया गया है।

विज्ञापन
Nagaur: Tragedy Strikes Family Returning from Condolence Meet, Dumper Drags Car 50 Feet; 3 Killed
दुर्घटना - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नागौर में सोमवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा खींवसर-मड़पुरा मार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार करीब 50 फीट तक घसीटती चली गई।

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार परिवार के सदस्य बीकानेर से रिश्तेदार की शोकसभा में शामिल होने के बाद अपने गांव मड़पुरा लौट रहे थे। इसी दौरान खींवसर-मड़पुरा मार्ग पर डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: गूगलकोटा सरकारी स्कूल में खाना बनाते समय लगी आग: स्टाफ और ग्रामीणों ने जलता सिलिंडर तालाब में फेंका, हादसा टला
विज्ञापन
विज्ञापन


तीन की मौत, एक जोधपुर रैफर
खींवसर थाना अधिकारी उजाराम के अनुसार हादसे में सुगनाराम (45), उनकी पत्नी सुवा देवी (43) और उनकी साली मणी देवी (40) की मौत हो गई। वहीं सुगनाराम के बड़े भाई धनाराम गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जोधपुर रैफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायल धनाराम का उपचार जारी है। 

हादसे के बाद डंपर चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के कारणों और चालक की पहचान को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। बताया गया कि जिस कार में परिवार सफर कर रहा था, उसे पिछले सप्ताह ही खरीदा गया था। परिवार में एक साथ तीन मौतों से गांव में शोक का माहौल है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed