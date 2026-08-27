नागौर में दिनदहाड़े वारदात: महिला के गले से कंठी तोड़ ले गए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई चेन स्नैचिंग की घटना

शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। बाइक सवार दो बदमाश एक महिला के गले से करीब दो तोला सोने की कंठी तोड़कर फरार हो गए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

ईनाणा गांव निवासी संतोष सब्जी खरीदने के लिए बाजार आई थीं। सब्जी खरीदने के बाद वह घर जाने के लिए महिला थाने के पास जीप का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान पीछे से बाइक पर सवार होकर आए दो युवकों ने उनके गले में पहनी सोने की कंठी पर झपट्टा मारा। बदमाश कंठी तोड़कर मौके से फरार हो गए।

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वारदात के बाद संतोष ने शोर मचाया और बदमाशों के पीछे भी दौड़ीं, लेकिन दोनों आरोपी तेज रफ्तार से बाइक लेकर भाग निकले। घटना की सूचना मिलने पर महिला थाने के सब-इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल मौके पर पहुंचे और पीड़िता से जानकारी ली। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई।

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कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस पीड़िता को अभय कमांड सेंटर के कैमरों की फुटेज भी दिखा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी है।

पीड़िता संतोष ने बताया कि वह सब्जी खरीदकर घर लौट रही थीं और वाहन का इंतजार कर रही थीं। तभी अचानक पीछे से बाइक सवार युवक आए और उनके गले से कंठी तोड़कर फरार हो गए। महिला थाने के इतने नजदीक दिनदहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र के लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है।