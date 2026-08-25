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नागौर: दिहाड़ी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सुनसान झाड़ियों में मिला शव, वजह तलाशने में जुटी पुलिस

Tue, 25 Aug 2026 09:48 PM IST
नागौर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर Published by: नागौर ब्यूरो Updated Tue, 25 Aug 2026 09:48 PM IST
सार

खींवसर के आकला बाईपास की झाड़ियों में दिहाड़ी मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और FSL टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह सामने आने की उम्मीद है।

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Nagaur: Labourer Found Dead in Bushes Under Suspicious Circumstances, Police Probe Underway
झाड़ियों में मिला दिहाड़ी मजदूर का शव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले के खींवसर थाना क्षेत्र में आकला बाईपास की झाड़ियों में एक दिहाड़ी मजदूर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर खींवसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से जरूरी सैंपल जुटाकर जांच के लिए सुरक्षित किए हैं।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था और इसी से अपना जीवनयापन करता था। आकला बाईपास की झाड़ियों में उसका शव मिलने की सूचना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मजदूर की मौत कैसे हुई और उसका शव आकला बाईपास की सुनसान झाड़ियों तक कैसे पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले को किसी एक दिशा में नहीं ले जा रही है और हर संभावित पहलू से जांच कर रही है।
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घटनास्थल से FSL टीम द्वारा सैंपल जुटाए जाने के बाद वैज्ञानिक साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ मृतक की पहचान, हालिया गतिविधियों और उसके संपर्क में रहे लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि मौत बीमारी, हादसे या किसी अन्य कारण से हुई।


जांच के दौरान पुलिस मृतक के परिजनों, परिचितों और उसके साथ काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ करेगी। इसके अलावा बाईपास और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जांची जा सकती है, ताकि मृतक की अंतिम गतिविधियों और उसके वहां पहुंचने की जानकारी मिल सके।

फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल को जांच के दायरे में लिया है। FSL की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल एक दिहाड़ी मजदूर का शव सुनसान झाड़ियों में मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं।

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