राजस्थान: नागौर में जयपुर पहुंचने से पहले पकड़ी 1.62 करोड़ की एमडी, कार की सीट के नीचे छिपा था 5.4 किलो नशा

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जयपुर ले जाई जा रही थी एमडी की खेप

एएनटीएफ को सूचना मिली थी कि एमडी की बड़ी खेप नागौर से जयपुर ले जाई जा रही है। इसे जयपुर पहुंचाकर अलग-अलग पार्टियों और ग्राहकों तक सप्लाई किए जाने की आशंका थी। सूचना के बाद टीम ने जायल क्षेत्र में निगरानी शुरू की। ग्राम दुगौली में खारी-जोधा जाने वाली सड़क पर देवनारायण बगीची के सामने नाकाबंदी की गई। इसी दौरान संदिग्ध कार नंबर RJ-21-UC-2898 को रोका गया। विज्ञापन



सीट के नीचे छिपा था नशे से भरा कट्टा

कार की तलाशी स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में ली गई। खलासी सीट के नीचे सफेद रंग का प्लास्टिक का कट्टा मिला। कट्टा खोलने पर उसमें हरे रंग की पांच प्लास्टिक थैलियां मिलीं। जांच में इन थैलियों से कुल 5.400 किलो एमडी बरामद हुई। पुलिस ने एमडी और तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को जब्त कर लिया। मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है। विज्ञापन विज्ञापन



धुडिला के पास मिली थी एमडी की खेप

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि एमडी की खेप सालासर/मालास, थाना मेडतारोड़ क्षेत्र से हासिल की गई थी। बताया गया कि धुडिला गांव के पास एक तस्कर ने विधि से संघर्षरत बालक को एमडी से भरा कट्टा दिया। इसके बाद वह खेप लेकर जयपुर की ओर रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में एएनटीएफ की कार्रवाई में पकड़ लिया गया।



मोबाइल में मिला 16 लाख के लेनदेन का हिसाब

कार्रवाई के दौरान मिले मोबाइल फोन ने भी जांच की दिशा बदल दी। पुलिस के अनुसार, मोबाइल में मौजूद एक अकाउंटिंग/खाताबही ऐप में करीब 16 लाख रुपये के लेनदेन का हिसाब मिला है। पुलिस अब इस डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर सप्लायर और नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।



10 महीने में 196 किलो से ज्यादा एमडी जब्त

एएनटीएफ महानिरीक्षक विकास कुमार के अनुसार, नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। एएनटीएफ ने गठन के करीब 10 महीनों में 196.76124 किलोग्राम एमडी बरामद की है। ताजा कार्रवाई को भी इसी अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।



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अब सप्लायर और रिसीवर की तलाश

पुलिस का अनुसंधान अब उस व्यक्ति तक पहुंचने पर केंद्रित है, जिसने एमडी उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा परिवहन में सहयोग करने वाले लोगों और जयपुर में खेप लेने वाले नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। एएनटीएफ और जायल थाना पुलिस की कार्रवाई से जयपुर पहुंचने से पहले ही 5.4 किलो एमडी की खेप पकड़ी गई। अब जांच में सामने आए मोबाइल रिकॉर्ड और पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

एएनटीएफ को सूचना मिली थी कि एमडी की बड़ी खेप नागौर से जयपुर ले जाई जा रही है। इसे जयपुर पहुंचाकर अलग-अलग पार्टियों और ग्राहकों तक सप्लाई किए जाने की आशंका थी। सूचना के बाद टीम ने जायल क्षेत्र में निगरानी शुरू की। ग्राम दुगौली में खारी-जोधा जाने वाली सड़क पर देवनारायण बगीची के सामने नाकाबंदी की गई। इसी दौरान संदिग्ध कार नंबर RJ-21-UC-2898 को रोका गया।कार की तलाशी स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में ली गई। खलासी सीट के नीचे सफेद रंग का प्लास्टिक का कट्टा मिला। कट्टा खोलने पर उसमें हरे रंग की पांच प्लास्टिक थैलियां मिलीं। जांच में इन थैलियों से कुल 5.400 किलो एमडी बरामद हुई। पुलिस ने एमडी और तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को जब्त कर लिया। मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया गया है।प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि एमडी की खेप सालासर/मालास, थाना मेडतारोड़ क्षेत्र से हासिल की गई थी। बताया गया कि धुडिला गांव के पास एक तस्कर ने विधि से संघर्षरत बालक को एमडी से भरा कट्टा दिया। इसके बाद वह खेप लेकर जयपुर की ओर रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में एएनटीएफ की कार्रवाई में पकड़ लिया गया।कार्रवाई के दौरान मिले मोबाइल फोन ने भी जांच की दिशा बदल दी। पुलिस के अनुसार, मोबाइल में मौजूद एक अकाउंटिंग/खाताबही ऐप में करीब 16 लाख रुपये के लेनदेन का हिसाब मिला है। पुलिस अब इस डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर सप्लायर और नशे की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।एएनटीएफ महानिरीक्षक विकास कुमार के अनुसार, नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। एएनटीएफ ने गठन के करीब 10 महीनों में 196.76124 किलोग्राम एमडी बरामद की है। ताजा कार्रवाई को भी इसी अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।यह भी पढ़ें: मकराना का बीजेपी को अल्टीमेटम, बोले- मांग नहीं मानी तो चुनाव में करेंगे विरोध पुलिस का अनुसंधान अब उस व्यक्ति तक पहुंचने पर केंद्रित है, जिसने एमडी उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा परिवहन में सहयोग करने वाले लोगों और जयपुर में खेप लेने वाले नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। एएनटीएफ और जायल थाना पुलिस की कार्रवाई से जयपुर पहुंचने से पहले ही 5.4 किलो एमडी की खेप पकड़ी गई। अब जांच में सामने आए मोबाइल रिकॉर्ड और पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नागौर में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जायल थाना क्षेत्र में टीम ने 5 किलो 400 ग्राम एमडी बरामद की। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 62 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त की है और एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है।