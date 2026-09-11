बहरोड़: शरीर ने साथ छोड़ा, हौसला नहीं; अस्पताल से मतदान केंद्र पहुंचकर पीड़ित बुजुर्ग ने डाला वोट

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बहरोड़ नगर परिषद के 55 वार्डों के लिए कुल 69 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर नगर परिषद क्षेत्र के 66,896 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव मैदान में कुल 301 प्रत्याशी हैं। इनमें भाजपा के 52, कांग्रेस के 48 और बहुजन समाज पार्टी का एक प्रत्याशी शामिल है। वहीं, 200 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों की बड़ी संख्या के कारण कई वार्डों में मुकाबला बहुकोणीय हो गया है।मतदान शुरू होने से पहले ही कई केंद्रों पर मतदाता पहुंचने लगे थे। मतदान केंद्रों के बाहर निर्धारित व्यवस्था के अनुसार मतदाताओं को मतदान के लिए प्रवेश दिया गया। बुजुर्गों और अन्य मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की नजर मतदान प्रतिशत पर बनी हुई है। राजनीतिक दलों के लिए अधिक से अधिक मतदान अपने पक्ष में कराने की चुनौती भी है।बहरोड़ के वार्ड नंबर 40 स्थित बूथ संख्या 47 पर मतदान के दौरान लोकतंत्र में आस्था की मिसाल देखने को मिली। पैरालिसिस से पीड़ित एक बुजुर्ग को अस्पताल से सीधे मतदान केंद्र लाया गया। शारीरिक परेशानी के बावजूद बुजुर्ग ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बुजुर्ग के मतदान का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें शारीरिक परेशानी के बीच मतदान केंद्र पहुंचते और मतदान करते हुए देखा जा सकता है। मतदान केंद्र पर मौजूद लोगों के बीच बुजुर्ग मतदाता का यह जज्बा चर्चा का विषय रहा। बीमारी के बावजूद मतदान करने पहुंचे बुजुर्ग को देखकर अन्य मतदाताओं को भी मतदान के लिए प्रेरणा मिली।ये भी पढ़ें-जिले में दूसरे चरण के तहत बहरोड़ नगर परिषद के साथ नीमराना और बर्डोद नगरपालिका में भी मतदान हो रहा है। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था और मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। अब सभी की निगाहें मतदान प्रतिशत पर टिकी हैं। शाम छह बजे मतदान समाप्त होने के बाद बहरोड़ नगर परिषद के 55 वार्डों में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा।