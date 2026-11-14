राजस्थान: पंचायत चुनाव ड्यूटी से गायब मिले 19 कर्मचारी निलंबित, कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम भेजा मुख्यालय

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राजस्थान के पंचायती राज चुनाव- 2026 के लिए मतदान दलों की रवानगी के दौरान बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित मिलने पर जिला निर्वाचन प्रशासन ने 19 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल प्रकाश ने चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर इन कार्मिकों के खिलाफ यह कार्रवाई की। निलंबित किए गए कर्मचारियों में शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और नगर परिषद सहित अन्य विभागों के कार्मिक शामिल हैं। पदनाम के अनुसार देखें तो निलंबित कार्मिकों में प्रधानाचार्य, शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, कनिष्ठ सहायक, पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं।