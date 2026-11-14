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राजस्थान पंचायत चुनाव: चौथे और अंतिम चरण का मतदान शुरू, 25 जिलों के ग्रामीण इलाकों में वोटिंग जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 14 Nov 2026 07:51 AM IST
खास बातें
राजस्थान में गांवों की सरकार चुनने के लिए पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस चरण में प्रदेश के 25 जिलों के ग्रामीण इलाकों में वोट डाले जा रहे हैं। यह चुनाव केवल जिला प्रमुख और प्रधान पद तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय विधायकों और पार्टी नेताओं की राजनीतिक ताकत और साख की भी अग्निपरीक्षा है। जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, उनमें से 29 सीटों पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक काबिज हैं। पल-पल की अपडेट के लिए इस पेज पर बने रहें...
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लाइव अपडेट
07:49 AM, 14-Nov-2026
राजस्थान पंचायत चुनाव: चौथे और अंतिम चरण का मतदान शुरू, 25 जिलों के ग्रामीण इलाकों में वोटिंग जारीराजस्थान में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 25 जिलों की 50 विधानसभा सीटों में हो रही इस वोटिंग में 1.05 करोड़ से अधिक मतदाता 11,905 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन 50 सीटों में से 29 पर वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, जिससे यह चुनाव स्थानीय नेताओं की सियासी पकड़ का कड़ा इम्तिहान बन गया है।
इस चरण में जिला परिषद के 382 वार्डों पर 1,322 और 116 पंचायत समितियों के 2,142 वार्डों में 7,521 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे कड़ा मुकाबला भरतपुर के रूपबास में है, जहां 25 सीटों पर 159 प्रत्याशी डटे हैं। वहीं श्रीगंगानगर 8.67 लाख मतदाताओं और सर्वाधिक प्रत्याशियों के साथ सबसे आगे है। इस चरण के बाद 16 नवंबर को पंच-सरपंच चुनाव होंगे और 20 नवंबर को मतगणना की जाएगी।