Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Barmer News ›   Rajasthan High Court Stay on Demolition and Action Against Barmer Property

राजस्थान: बाड़मेर में संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिए निर्देश

Sat, 14 Nov 2026 09:15 AM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 14 Nov 2026 09:15 AM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर के 68 वर्षीय गफूर की संपत्ति पर तोड़फोड़ और दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि कारण बताओ नोटिस पर जवाब और लंबित प्रक्रिया पूरी होने से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाए। गफूर को सक्षम प्राधिकारी के सामने विस्तृत जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है।
 

विज्ञापन
Rajasthan High Court Stay on Demolition and Action Against Barmer Property
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़मेर के 68 वर्षीय निवासी गफूर की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए उनकी संपत्ति पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ या दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि कारण बताओ नोटिस तथा लंबित प्रक्रिया के पूरी तरह निस्तारण से पहले यह कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने आवेदक को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने और विस्तृत जवाब देने के लिए समय दिया है।
विज्ञापन


सीमावर्ती क्षेत्र का मामला
यह प्रकरण बाड़मेर तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित धार्मिक स्थलों को हटाने के अभियान से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट की एकलपीठ के सामने विभिन्न याचिकाएं प्रस्तुत की गई थीं। उस समय एकलपीठ ने इन याचिकाओं को सुनवाई के योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था। एकलपीठ के इस फैसले को चुनौती देते हुए गफूर ने खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील दायर की थी। यह अपील बाड़मेर स्थित कबीर की बस्ती, सेहाला में स्थित संपत्ति को लेकर दायर की गई थी।
विज्ञापन


सुनवाई और पक्ष प्रस्तुत करना
न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर तथा न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रशासनिक अधिकारी उचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना और कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर मिलने से पहले ही वहां बनी संरचनाएं गिराने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि सक्षम प्राधिकारी सभी नियमों का पालन करते हुए ही आगे कदम उठाएगा। सरकारी पक्ष ने आश्वासन दिया कि आवेदक के जवाब, दस्तावेज तथा संबंधित कानूनी फैसलों पर विचार करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


दो सप्ताह में जवाब का आदेश
अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपना तथ्यात्मक उत्तर जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इस मांग पर राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों ने अपनी सहमति जताई। दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस विशेष अपील को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया। अदालत ने गफूर को दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना विस्तृत जवाब और सहायक न्यायिक आदेश प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है। प्राधिकारी इस अवधि में जवाब प्राप्त करने के बाद सभी पक्षों की बातें सुनेंगे और नियम अनुसार स्पष्ट आदेश जारी करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed