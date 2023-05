{"_id":"6458d0db60d06b2c0e05a397","slug":"dalit-youth-threatened-with-throat-slit-for-posting-whatsapp-status-of-film-the-kerala-story-2023-05-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"The Kerala Story: द केरला स्टोरी फिल्म का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर दलित युवक से मारपीट कर गला काटने की धमकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के उदय मंदिर थाना क्षेत्र में एक दलित युवक के साथ मारपीट कर उसे गला काट देने की धमकी देने का मामला सामने आया है। दलित युवक ने द केरला स्टोरी फिल्म का व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और उस पर लिखा था कि यह फिल्म बहुत अच्छी है और हर लड़की को यह फिल्म देखनी चाहिए, ताकि वह धर्मांतरण की साजिश का शिकार न हो। इसके बाद तीन युवकों ने उसके साथ मारपीट कर डाली।

दलित युवक अभिषेक का आरोप है, आरोपी युवकों ने उस पर मजहब को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए गला काटने की धमकी तक दे डाली। फिलहाल, उदय मंदिर थाना पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की है। दरअसल, जोधपुर के उदय मंदिर थाना क्षेत्र के कर्नल साहब की हवेली क्षेत्र में रहने वाले युवक अभिषेक ने द केरल स्टोरी फिल्म देखी और उसे यह फिल्म बेहद पसंद आई, जिसके बाद उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस फिल्म का पोस्टर लगाते हुए युवतियों और अन्य लोगों को एक संदेश लिखा, जिससे कुछ युवक नाराज हो गए और उन्होंने उसकी पिटाई कर डाली।पीड़ित अभिषेक सरगरा ने बताया कि उसके द्वारा स्टेटस लगाने के बाद पिंटू, अमन और अली ने उसे बुलाया और उसको धमकाना शुरू किया और कहा कि तुमने क्या स्टेटस लगाया है, तब उसने उन लोगों को बताया कि मोबाइल घर पर पड़ा है। जब वह मोबाइल लेकर आया और उनको दिखाया तो युवक स्टेटस देखकर भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुम इस्लाम को बदनाम करने का प्रयास कर रहा हो और गुस्से में दलित युवक के साथ मारपीट कर डाली। साथ ही उसे गला काटने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित अभिषेक का कहना है कि उसने किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। क्योंकि उसका संदेश अंग्रेजी में लिखा था और यह तीनों जाहिल समझ नहीं पाए, इसलिए उसके साथ मारपीट कर दी।अभिषेक ने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप स्टेटस पर 'द केरला स्टोरी' फिल्म पुस्तक के साथ सन्देश लिखा था जो कि यह था..."MUST, WATCH, The keral story according to me all The girl of the world should watch this film. so that your sisters daughters can also be saved from this conversion and their life will be safe" इसके बाद आरोपियों को लगा कि अभिषेक सरगरा उनके मजहब को बदनाम करने की नियत पर स्टेटस लगा रहा है। जिसके बाद उन्होंने उसका रास्ता रोका और मारपीट कर डाली।एसीपी देरावर सिंह ने बताया कि पीड़ित की ओर से पेश की गई रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी और एससी- एसटी एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।घटना की जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उदय मंदिर थाने पहुंचे। उन्होंने इस घटना पर आश्चर्य और अफसोस जताया। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिला मंत्री जितेंद्र शर्मा ने कहा कि द केरल स्टोरी फिल्म पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजर कर आई है और फिल्म देखना और उसे समर्थन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है । फिर भी कोई कट्टरपंथी विचारधारा के तहत इस तरह से मारपीट करता है, तो यह कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर अभिषेक रहता है, वह इलाका जाति विशेष के लोगों का बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में पुलिस विभाग से उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जो लोग कानून को नहीं मानेंगे, तो फिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उनको उनकी भाषा में जवाब देगा।