राजस्थान: रामदेवरा जा रहे तीन श्रद्धालुओं को बोलेरो ने कुचला, पैदल यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसे में मौत

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तेना-नाथासर गांव से बीती रात करीब 10 बजे पांच जातरू बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए पैदल रवाना हुए थे। अपने गांव से पैदल रवाना होकर जब वे लगभग 10 किलोमीटर दूर भूंगरा मेगा हाईवे पर पहुंचे, तभी तेज रफ्तार में आ रही एक अनियंत्रित बोलेरो कैंपर गाड़ी ने तीन श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया।हादसे के तुरंत बाद स्थानीय निवासी बिशन सिंह ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को शेरगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों श्रद्धालुओं को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया।दुर्घटना की सूचना मिलते ही शेरगढ़ थाना अधिकारी खेताराम सियोल और सहायक उपनिरीक्षक रूगाराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई।जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की पहचान नाथासर निवासी महेश पुत्र चंद्राराम, अंबाराम पुत्र कुंभाराम और भानाराम पुत्र अनोपाराम के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई।बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण शेरगढ़ अस्पताल पहुंचे, जिससे शवगृह के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। पुलिस ने हादसे में शामिल बोलेरो कैंपर गाड़ी को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसा किस वजह से हुआ और वाहन चालक की स्थिति क्या थी, इसकी जानकारी जांच के बाद सामने आएगी।