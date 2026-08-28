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राजस्थान: 6 घंटे इंतजार के बाद फ्लाइट रद्द, जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा

Fri, 28 Aug 2026 08:15 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Fri, 28 Aug 2026 08:15 AM IST
सार

जयपुर-दुबई फ्लाइट SG-5157 को जयपुर से 27 अगस्त की शाम 5:55 बजे दुबई के लिए रवाना होना था। यात्रियों के मुताबिक, उड़ान के लिए वे दोपहर बाद से ही एयरपोर्ट पहुंचकर इंतजार कर रहे थे। करीब छह घंटे इंतजार के बाद उन्हें फ्लाइट रद्द होने की जानकारी दी गई।

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SpiceJet Jaipur-Dubai Flight Cancelled After 6-Hour Wait, Passengers Create Ruckus at Jaipur Airport
जयपुर एयरपोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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 जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को स्पाइसजेट की जयपुर-दुबई फ्लाइट SG-5157 को लेकर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। फ्लाइट के लिए यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे। इसके बाद फ्लाइट रद्द किए जाने की सूचना मिलने पर यात्रियों ने टर्मिनल-1 पर हंगामा किया।

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जानकारी के मुताबिक, फ्लाइट को जयपुर से शाम 5:55 बजे दुबई के लिए रवाना होना था। यात्रियों के मुताबिक, उड़ान के लिए वे दोपहर बाद से ही एयरपोर्ट पहुंचकर इंतजार कर रहे थे। करीब छह घंटे इंतजार के बाद उन्हें फ्लाइट रद्द होने की जानकारी दी गई।

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यात्रियों का आरोप है कि एयरलाइन की ओर से लंबे समय तक फ्लाइट को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। बाद में यात्रियों से कहा गया कि फ्लाइट रद्द हो गई है और उन्हें अन्य विमान से भेजने की व्यवस्था की जाएगी।

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हालांकि, उपलब्ध फ्लाइट-स्टेटस स्रोतों में 28 अगस्त की SG-5157 को लेकर अलग-अलग अपडेट दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रैवल स्टेटस स्रोत ने इसे रद्द बताया है, जबकि दूसरे रियल-टाइम अपडेट में फ्लाइट को करीब 1 घंटे 45 मिनट देरी से रात 7:40 बजे रवाना होने का अनुमान दिया गया है।


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