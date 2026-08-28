राजस्थान: बारिश पर लगा ब्रेक, फिर चढ़ा पारा; अगले 4 दिन मौसम शुष्क, 21% कम बरसा मानसून
राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ने से अगले चार दिन बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। प्रदेश में अब तक सामान्य से 21% कम बारिश हुई, जबकि श्रीगंगानगर में पारा 41.4 डिग्री पहुंचा।
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राजस्थान में मानसून का सक्रिय दौर थमने के बाद अब मौसम का मिजाज बदल गया है। मानसून ट्रफ के उत्तर भारत की ओर खिसकने से प्रदेश में अगले चार दिन बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने की संभावना है। ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा, जबकि कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 21 फीसदी कम बारिश हुई है। गुरुवार को कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 34 मिमी बारिश झालावाड़ के मनोहरथाना और बारां के छीपाबड़ौद में दर्ज की गई।
बीसलपुर में लगातार बढ़ रहा जलस्तर
हालिया बारिश के चलते त्रिवेणी नदी का गेज 2.40 मीटर पर बना हुआ है। इसके असर से बीसलपुर बांध का जलस्तर गुरुवार को एक सेंटीमीटर बढ़कर 314.10 आरएल मीटर पहुंच गया।मानसून कमजोर पड़ने के साथ पश्चिमी राजस्थान में गर्मी बढ़ने लगी है। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हनुमानगढ़, फलोदी, बीकानेर और चूरू में भी गर्मी का असर तेज रहा।
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अगले चार दिन बारिश पर ब्रेक
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मानसून ट्रफ फिलहाल उत्तर भारत में सक्रिय है। इसके चलते अगले चार दिन प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।
जयपुर में बढ़ी गर्मी-उमस
राजधानी जयपुर में गुरुवार को दिनभर मौसम साफ रहा। हल्की धूप के कारण गर्मी और उमस बढ़ी। शहर का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा। अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है।