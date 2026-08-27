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Hindi News ›   Rajasthan ›   Jalore News ›   Jalore: Mother and son die tragically in a collision between a car and a motorcycle.

रक्षाबंधन से पहले उजड़ा परिवार: सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत, गलत दिशा से आई तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर

Thu, 27 Aug 2026 08:11 PM IST
जालौर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जालौर Published by: जालौर ब्यूरो Updated Thu, 27 Aug 2026 08:11 PM IST
सार

जालोर में जालोर-आकोली-सियाणा मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने रॉन्ग साइड से आकर मोटरसाइकिल सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में बॉबी देवी की मौके पर मौत हो गई, जबकि अशोक कुमार ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

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Jalore: Mother and son die tragically in a collision between a car and a motorcycle.
कार और मोटरसाइकिल की टक्कर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जालोर-आकोली-सियाणा एमडीआर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब ओडवाड़ा निवासी बॉबी देवी अपने पुत्र अशोक कुमार के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही थीं। इसी दौरान रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आई कार ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।

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टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बॉबी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल अशोक कुमार को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने भी दम तोड़ दिया।

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घटना की सूचना पर बागरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल मोजड़ी की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार के तेज रफ्तार और रॉन्ग साइड से आने के कारण हादसा हुआ। रक्षाबंधन से एक दिन पहले मां-बेटे की मौत की खबर जैसे ही ओडवाड़ा गांव पहुंची, परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है।

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