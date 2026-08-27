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निकाय चुनाव: जयपुर में पहले दिन 48 नामांकन, चाकसू में सबसे ज्यादा पर्चे; निगम में 13 दाखिल

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Published by: Sourabh Bhatt Updated Thu, 27 Aug 2026 09:11 PM IST

सार राजस्थान निकाय चुनाव 2026 में जयपुर जिले के 19 नगरीय निकायों में पहले दिन 39 प्रत्याशियों ने 48 नामांकन दाखिल किए। जयपुर निगम में 13 और चाकसू में 10 पर्चे भरे गए।

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