फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Jaipur Ward 53 Politics Heats Up Rajeev Choudhary Targets CM Bhajan Lal Sharma Over Development Claims

जयपुर: वार्ड 53 में गरमाई सियासत, राजीव चौधरी ने सीएम भजनलाल पर साधा निशाना; विकास के दावों पर उठाए सवाल

Wed, 09 Sep 2026 06:50 PM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Wed, 09 Sep 2026 06:50 PM IST
सार

जयपुर नगर निगम चुनाव के बीच सांगानेर के वार्ड 53 में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। निवर्तमान निगम नेता प्रतिपक्ष और वार्ड 53 से प्रत्याशी राजीव चौधरी ने मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक भजनलाल शर्मा पर क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल उठाए हैं।

विज्ञापन
Jaipur Ward 53 Politics Heats Up Rajeev Choudhary Targets CM Bhajan Lal Sharma Over Development Claims
कांग्रेस प्रत्याशी राजेश चौधरी - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जयपुर नगर निगम चुनाव के प्रचार के बीच वार्ड नंबर 53 में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी अपने-अपने वार्डों में मतदाताओं के बीच पहुंचकर मुद्दे उठा रहे हैं और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के वार्ड 53 में भी राजनीतिक माहौल गरमा गया है।
विज्ञापन


लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं है
वार्ड 53 से चुनाव लड़ रहे निवर्तमान निगम नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक भजनलाल शर्मा पर क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चौधरी ने कहा कि सांगानेर के मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं हैं। क्षेत्र में कई जगह सड़कें खराब हैं और लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। राजीव चौधरी का आरोप है कि वार्ड 53 सहित सांगानेर के कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि कई परिवारों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए निजी स्तर पर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मी और पानी की समस्या के बीच आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए
राजीव चौधरी ने सड़क और पेयजल के साथ-साथ सीवर तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता जिन समस्याओं से रोजाना जूझ रही है, उनके समाधान की जरूरत है। राजीव चौधरी ने सांगानेर में नशे और ड्रग्स की समस्या को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सांगानेर में यदि किसी चीज का विकास हुआ है तो वह नशे और ड्रग्स का विकास है। इस बयान के बाद स्थानीय राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकास कार्यों के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्हें वार्ड 53 का दौरा करने की चुनौती दी। चौधरी ने कहा कि यदि सांगानेर में वास्तव में विकास हुआ है तो मुख्यमंत्री स्वयं वार्ड 53 में आकर जमीनी स्थिति देखें और जनता से सीधे संवाद करें।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  राजस्थान निकाय चुनाव: 3 बजे तक 63.55% मतदान, छोटे कस्बों में जोश तो बड़े शहरों में सुस्ती

राजीव चौधरी के इन आरोपों के बाद वार्ड 53 का चुनावी मुकाबला और अधिक दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि भाजपा की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय मुद्दे किस तरह राजनीतिक बहस का केंद्र बनते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed