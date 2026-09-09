जयपुर: वार्ड 53 में गरमाई सियासत, राजीव चौधरी ने सीएम भजनलाल पर साधा निशाना; विकास के दावों पर उठाए सवाल

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वार्ड 53 से चुनाव लड़ रहे निवर्तमान निगम नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक भजनलाल शर्मा पर क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चौधरी ने कहा कि सांगानेर के मौजूदा हालात किसी से छिपे नहीं हैं। क्षेत्र में कई जगह सड़कें खराब हैं और लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। राजीव चौधरी का आरोप है कि वार्ड 53 सहित सांगानेर के कई इलाकों में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि कई परिवारों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए निजी स्तर पर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मी और पानी की समस्या के बीच आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।राजीव चौधरी ने सड़क और पेयजल के साथ-साथ सीवर तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता जिन समस्याओं से रोजाना जूझ रही है, उनके समाधान की जरूरत है। राजीव चौधरी ने सांगानेर में नशे और ड्रग्स की समस्या को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सांगानेर में यदि किसी चीज का विकास हुआ है तो वह नशे और ड्रग्स का विकास है। इस बयान के बाद स्थानीय राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकास कार्यों के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्हें वार्ड 53 का दौरा करने की चुनौती दी। चौधरी ने कहा कि यदि सांगानेर में वास्तव में विकास हुआ है तो मुख्यमंत्री स्वयं वार्ड 53 में आकर जमीनी स्थिति देखें और जनता से सीधे संवाद करें।ये भी पढ़ें-राजीव चौधरी के इन आरोपों के बाद वार्ड 53 का चुनावी मुकाबला और अधिक दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि भाजपा की ओर से इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय मुद्दे किस तरह राजनीतिक बहस का केंद्र बनते हैं।