राजस्थान: निम्स यूनिवर्सिटी हॉस्टल से कूदा बीटेक छात्र आदित्य, मौके पर ही तोड़ा दम

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चंदवाजी थाना क्षेत्र में स्थित निम्स यूनिवर्सिटी में बीटेक प्रथम वर्ष के एक छात्र ने हॉस्टल की पंद्रहवीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक छात्र की पहचान उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी 18 वर्षीय आदित्य तिवारी के रूप में हुई है। आदित्य निम्स यूनिवर्सिटी में बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।