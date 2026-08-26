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'बेटी ने आत्महत्या नहीं की, हत्या हुई': त्विषा की मौत पर CBI की चार्जशीट से पिता नाराज, कहा- मैं चुनौती दूंगा

Wed, 26 Aug 2026 02:42 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर/भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर/भोपाल Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 26 Aug 2026 02:42 PM IST
सार

त्विषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने चार्जशीट में मौत को आत्महत्या बताया है। पिता नवनिधि शर्मा ने जांच पर असंतोष जताते हुए कहा कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। उन्होंने सीबीआई के निष्कर्ष को अदालत में चुनौती देने की बात कही।

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Twisha Sharma Death Case Update Father Rejects CBI Charge Sheet Says Daughter Was Murdered
मॉडल-एक्टर त्विषा शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मॉडल-एक्टर त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। सीबीआई ने अपनी जांच में त्विषा की मौत को आत्महत्या बताया है। हालांकि, त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा ने जांच और चार्जशीट के निष्कर्षों पर असंतोष जताया है।

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त्विषा के पिता नवनिधि शर्मा ने बताया कि वह सीबीआई की चार्जशीट से संतुष्ट नहीं हैं और मामले को लेकर अदालत का रुख करेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या हुई है।

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त्विषा के पिता ने कहा कि सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसी होने के बावजूद जांच में एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वह सीबीआई की जांच से संतुष्ट नहीं हैं और मामले के कई पहलुओं की गहन जांच की जरूरत है।

नवनिधि शर्मा ने कहा कि वह अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ट्विशा की मौत को आत्महत्या बताना सही नहीं है और वह सीबीआई के निष्कर्ष को अदालत में चुनौती देंगे।

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