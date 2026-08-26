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मिस यूनिवर्स इंडिया-2026: केजिया लिज मेजो का युवाओं को संदेश, शिक्षा से लोकतंत्र तक कही बड़ी बात

Wed, 26 Aug 2026 11:47 AM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Wed, 26 Aug 2026 11:47 AM IST
सार

मिस यूनिवर्स इंडिया-2026 के खिताब के बाद केजिया लिज मेजो ने युवाओं, शिक्षा, लोकतांत्रिक भागीदारी और देश की एकता को लेकर अपनी सोच साझा की। उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने, अपनी आवाज उठाने और शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने की अपील की।

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Miss Universe India Kezia Liz Mejo on Youth, Democracy, Protests and Education
मिस यूनिवर्स इंडिया केजिया लिज मेजो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मिस यूनिवर्स इंडिया-2026 का खिताब जीतने के बाद केजिया लिज मेजो ने युवाओं, देश में उठ रही आवाजों, लोकतांत्रिक भागीदारी और शिक्षा को लेकर अपनी सोच साझा की। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी के पास बदलाव लाने की ताकत, दृष्टि और साहस है। युवाओं को केवल सपने देखने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी क्षमता पर विश्वास करते हुए बड़े लक्ष्य तय करने चाहिए।

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'आसान सपना बड़ा नहीं होता'
केजिया ने युवाओं से कहा कि अगर कोई सपना आसानी से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है तो शायद वह सपना पर्याप्त बड़ा नहीं है। उनके मुताबिक, असंभव लगने वाले लक्ष्य के लिए वर्षों तक मेहनत करने की तैयारी ही असली सपने की पहचान है। उन्होंने अपने उदाहरण का जिक्र करते हुए कहा कि 19 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का सपना कभी असंभव लगता था, लेकिन आज वह उसी मुकाम पर खड़ी हैं।
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आवाज उठाना लोकतंत्र की ताकत
देश में हो रहे आंदोलनों और अलग-अलग मुद्दों पर युवाओं की आवाज को लेकर केजिया ने कहा कि आज की पीढ़ी की आवाज उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने लोकतंत्र में अपनी बात रखने, सवाल उठाने और अपने सहज क्षेत्र से बाहर निकलकर सही काम के लिए आवाज उठाने को महत्वपूर्ण बताया।
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उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत इसी में है कि लोग अपनी आवाज का इस्तेमाल करें और बदलाव के लिए आगे आएं। उनके मुताबिक, एक आवाज जब कई लोगों की आवाज के साथ जुड़ती है तो वह बदलाव की ताकत बन जाती है।

भारत की विविधता को बताया सबसे बड़ी ताकत
केजिया ने भारत की एकता को भी देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि भारत के अलग-अलग हिस्सों की संस्कृति और जीवनशैली भले ही अलग हो, लेकिन देश के हर हिस्से में उन्हें अपनापन और सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को यह संदेश दे सकता है कि अलग-अलग होने के बावजूद एक साथ खड़ा होना क्या होता है।

शिक्षा को बताया बदलाव का आधार
शिक्षा को लेकर केजिया ने कहा कि शिक्षा में दुनिया और देश को बदलने की शक्ति है। उन्होंने चिंता जताई कि आज भी कई लड़के और लड़कियां शिक्षा के अवसर से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि वह इसलिए इस मुकाम पर पहुंच पाई हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा का अवसर मिला और अब वह चाहती हैं कि दूसरी लड़कियों और बच्चों को भी समान अवसर मिलें।

शिक्षा की ब्रांड एंबेसडर बनने को तैयार
भारत में शिक्षा की ब्रांड एंबेसडर बनने के सवाल पर केजिया ने कहा कि वह इसके लिए 100 प्रतिशत तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सौंदर्य प्रतियोगिता में आने का एक कारण अपनी आवाज और प्रभाव के जरिए सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता भी है।

केजिया ने युवाओं से अपनी जड़ों और देश को नहीं भूलने की अपील करते हुए कहा कि व्यक्ति चाहे नौकरी करे, गृहिणी हो या व्यवसाय चलाए, हर भारतीय अपने काम के जरिए देश का प्रतिनिधित्व करता है।


अब मिस यूनिवर्स का ताज भारत लाने का लक्ष्य
केजिया ने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं का है और आने वाला कल भारत का है। उनका अगला बड़ा लक्ष्य मिस यूनिवर्स का ताज भारत वापस लाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि देशवासियों के समर्थन और प्रार्थनाओं के साथ वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को गौरवान्वित करने की पूरी कोशिश करेंगी।

 

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