राजस्थान: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा स्वाइन फ्लू पॉजिटिव, एसएसएस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती

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एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का स्वाइन फ्लू के निर्धारित उपचार प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जा रहा है। उनकी आवश्यक जांचें कराई जा रही हैं। मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र अग्रवाल की निगरानी में चिकित्सकों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है।जानकारी के अनुसार, डॉ. मीणा को मेडिसिन विभाग में डॉ. आर.के. भीनमाल की इकाई के अंतर्गत मेडिकल आईसीयू में रखा गया है। स्वाइन फ्लू के संक्रमण को देखते हुए डॉक्टरों ने फिलहाल उन्हें दूसरे लोगों और परिचितों से मिलने से बचने की सलाह दी है। चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है।इधर, राजस्थान में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। अगस्त 2026 के पहले पखवाड़े तक प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 129 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि में केवल 16 मामले दर्ज हुए थे। इस तरह एक साल में मामलों की संख्या में करीब आठ गुना बढ़ोतरी हुई है।दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत पड़ोसी राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। अस्पतालों को संक्रमण से निपटने के लिए आइसोलेशन बेड और आवश्यक चिकित्सा व्यवस्थाएं तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा संक्रमण किसी नए वायरस या नए स्ट्रेन के कारण नहीं है, बल्कि एच1एन1 वायरस के मौसमी पैटर्न का हिस्सा है। हालांकि, मामलों में हुई वृद्धि को देखते हुए सतर्कता, निगरानी और समय पर उपचार को जरूरी बताया जा रहा है।