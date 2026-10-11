राजस्थान: 3 हजार से ज्यादा युवा, 7 रथ और 18 घुड़सवार! जयपुर में आज निकलेगी अग्रसेन महाराज की भव्य शोभायात्रा

भगवान अग्रसेन महाराज की 5150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में रविवार, 11 अक्टूबर को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। श्री अग्रवाल समाज समिति की ओर से आयोजित इस शोभायात्रा में इस बार समाज की नई पीढ़ी यानी जेन-जी (Gen-Z) की भागीदारी पर विशेष जोर रहेगा। आयोजन में तीन हजार से अधिक युवा शामिल होंगे और शोभायात्रा की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इसके जरिए युवाओं को समाज की परंपराओं, इतिहास और गौरव से जोड़ने के साथ सही उम्र और समय पर विवाह के महत्व का संदेश भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत भी शोभायात्रा की आरती में शामिल होंगे।

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श्री अग्रवाल समाज समिति की ओर से 11 से 14 अक्टूबर तक श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। रविवार शाम चार बजे चांदपोल स्थित अग्रवाल सेवा सदन से शोभायात्रा रवाना होगी। यह छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ होते हुए अग्रसेन कटला पहुंचेगी। जयपुर में वर्ष 1948 से लगातार शोभायात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है।

सात रथों पर सजेगी भगवानों की झांकियां, 18 घुड़सवार राजकुमार होंगे आकर्षण

शोभायात्रा में सात रथों पर सजी देवी-देवताओं की मनोहारी झांकियां मुख्य आकर्षण होंगी। इसके साथ 18 घुड़सवार राजकुमार भी शामिल होंगे। झांकियों में भगवान अग्रसेन महाराज के साथ मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, राम दरबार, शिव परिवार और श्याम बाबा को दर्शाया जाएगा। शोभायात्रा के स्वागत के लिए मार्ग में 25 स्वागत मंच बनाए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया जाएगा।

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तीन हजार से अधिक युवा संभालेंगे जिम्मेदारी

महोत्सव के मुख्य संयोजक कैलाश मित्तल के अनुसार, इस बार शोभायात्रा में अग्रवाल समाज के तीन हजार से अधिक जेन-जी युवा भाग लेंगे। युवा केवल शोभायात्रा में शामिल ही नहीं होंगे, बल्कि आयोजन की व्यवस्थाओं में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसके माध्यम से नई पीढ़ी को समाज की प्रतिष्ठा, परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

विवाह को लेकर भी युवाओं को दिया जाएगा संदेश

अग्रसेन जयंती महोत्सव के दौरान युवाओं को विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने की भी तैयारी है। समाज की ओर से नई पीढ़ी को यह संदेश दिया जाएगा कि पढ़ाई और करियर के साथ जीवन में सही समय पर विवाह का फैसला करना भी महत्वपूर्ण है। आयोजन के जरिए युवाओं को पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे आरती

अग्रसेन शोभायात्रा के दौरान स्वागत आरती की परंपरा भी निभाई जाएगी। इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ी चौपड़ पर शोभायात्रा की आरती करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत भी आरती में शामिल होंगे। इसके अलावा सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, महापौर सुनील कोठारी सहित कई जनप्रतिनिधि और विभिन्न समाजों के प्रबुद्ध लोग शोभायात्रा का स्वागत करेंगे।

शनिवार को तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप

श्री अग्रवाल समाज समिति के अध्यक्ष ओपी अग्रवाल के नेतृत्व में शनिवार को महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान मुख्य संयोजक कैलाश मित्तल, महामंत्री विनोद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रहलादराय दादियावाले और शिशिर अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। समिति की ओर से आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई।