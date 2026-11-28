राजस्थान में शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती-2022 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने विवादित प्रश्नों की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को यह रिपोर्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इससे अभ्यर्थियों को पता चल सकेगा कि विवादित सवालों के सही जवाब तय करने के लिए विशेषज्ञों ने किन पाठ्यपुस्तकों और लेखकों की पुस्तकों को आधार बनाया था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि विशेषज्ञों के नामों की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। न्यायमूर्ति अनूप ढंढ की पीठ ने जुबैर खान और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। अदालत के इस फैसले को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों ने जताई थी आपत्ति

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2022 में पीटीआई के करीब साढ़े पांच हजार पदों पर भर्ती निकाली थी। परीक्षा के बाद बोर्ड ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी की थी। इस पर कई अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्नों के उत्तर को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

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बोर्ड ने कुछ आपत्तियों को स्वीकार करते हुए अंतिम उत्तर कुंजी जारी की, जबकि कई अन्य आपत्तियों को खारिज कर दिया। बोर्ड के इस फैसले से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने 2023 में दिए थे जांच के निर्देश

याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को कर्मचारी चयन बोर्ड को विवादित प्रश्नों की जांच विषय विशेषज्ञों से कराने का निर्देश दिया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि बोर्ड ने विशेषज्ञों से उचित जांच कराए बिना ही 31 मई को भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया।



याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी के अनुसार, अभ्यर्थियों ने कई बार विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं दी गई।

विशेषज्ञों के नाम रहेंगे गोपनीय, किताबों की जानकारी मिलेगी

हाईकोर्ट ने अब चयन बोर्ड को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। इससे अभ्यर्थी यह जान सकेंगे कि विवादित प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करते समय विशेषज्ञों ने किन पुस्तकों और लेखकों का संदर्भ लिया था।

हालांकि, अदालत ने विशेषज्ञों की पहचान सार्वजनिक नहीं करने को कहा है। उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे। अदालत का यह निर्देश भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी से जुड़े फैसलों का आधार समझने का अवसर देने के लिहाज से अहम है।