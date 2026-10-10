एफ-35 का कोई ऑफर नहीं, एसयू-57 पर भी फैसला नहीं: 'तरंग शक्ति-2026' में बोले एयर चीफ मार्शल

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भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शनिवार को कहा कि अमेरिका ने भारत को पांचवीं पीढ़ी के एफ-35 लड़ाकू विमान बेचने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रूस के एसयू-57 लड़ाकू विमान के प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।सिंह ने यह बात जोधपुर में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति-2026 के समापन समारोह से इतर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। इस दौरान उनके साथ अमेरिकी वायुसेना की प्रशांत वायु सेना के कमांडर भी मौजूद थे।एफ-35 विमान की संभावित बिक्री से जुड़े सवाल पर एपी सिंह ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, “आपके लोग हमें विमान के पास तक नहीं जाने देते और आप हमें इसे बेचने की बात कर रहे हैं।” उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब भारत अपनी भविष्य की लड़ाकू विमान जरूरतों का आकलन कर रहा है। हालांकि, उनके बयान के अनुसार अमेरिका की ओर से एफ-35 की बिक्री को लेकर कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है।एपी सिंह ने रूस के पांचवीं पीढ़ी के एसयू-57 लड़ाकू विमान को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि रूस की ओर से इस विमान के लिए प्रस्ताव दिए जाने की जानकारी उनके संज्ञान में आई है। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि विमान का मूल्यांकन किया जाना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा, “जब सरकार की ओर से हमें निर्णय बताया जाएगा, तब हम आकलन करेंगे कि एसयू-57 हमारी जरूरतों को किस हद तक पूरा करता है।”इससे स्पष्ट है कि रूसी विमान को लेकर आगे की प्रक्रिया सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी। फिलहाल विमान की खरीद या उसके तकनीकी मूल्यांकन को लेकर कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है।भारत अपनी भविष्य की वायु रक्षा और लड़ाकू विमान संबंधी जरूरतों का आकलन कर रहा है। इसके साथ ही देश दीर्घकालिक योजना के तहत स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास पर भी काम कर रहा है। इसका उद्देश्य रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।तरंग शक्ति-2026 बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में भारत सहित आठ देशों की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न देशों की वायुसेनाओं के बीच परिचालन सहयोग बढ़ाना और पेशेवर अनुभवों का आदान-प्रदान करना था। जोधपुर में आयोजित समापन समारोह के दौरान ही भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एफ-35 और एसयू-57 विमानों से जुड़े सवालों पर अपना पक्ष रखा।