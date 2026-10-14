दौसा न्यूज: दो पक्षों के बीच इस बात को लेकर हिंसक झड़प, एक शख्स की मौत; मारपीट के बीच 13 लोग हुए घायल

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जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच कई दिनों से जंपर को लेकर विवाद चल रहा था। सुबह करीब सात बजे खेत की मेड़ को लेकर कहासुनी बढ़ी तो दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इसके बाद दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक पक्ष के सेवानिवृत्त फौजी पर फायरिंग करने का आरोप है, तो दूसरे पक्ष पर लोगों को ट्रैक्टर से कुचलने का आरोप लगा है।घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को तत्काल मण्डावर और महुवा के सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया। पुलिस के अनुसार चौड़ाकी पाखर निवासी पप्पू पुत्र पूरण गुर्जर की हालत गंभीर होने पर उसे दौसा जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।इस घटना में दान सिंह, विजय सिंह, चतर सिंह, भोजराज, राजेंद्र, समुद्र सिंह, कुलदीप, रामस्वरूप, केशव माधव, उगन्ती, वेदप्रकाश और अलका समेत दोनों पक्षों के कुल 13 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार मौत गोली लगने से हुई या किसी अन्य चोट के कारण, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस तैनात है।