बीकानेर: बाल सुधार गृह से ताला तोड़कर छह अपचारी फरार, मामला दर्ज; सुरक्षा गार्डों पर लापरवाही का आरोप

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बाल सुधार गृह के कारागृह कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि घटना 3 सितंबर की रात 11 बजे की है। उस समय संस्थान में सुरक्षा गार्ड मोहम्मद हारुन और फिरोज की ड्यूटी थी। दोनों सुरक्षा गार्डों की लापरवाही के कारण छह बाल अपचारी मुख्य द्वार का ताला तोड़कर और चाबी का गुच्छा साथ लेकर फरार हो गए। मामले में संस्था ने दोनों सुरक्षा गार्डों और बालिग हो चुके तीनों अपचारियों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज कराया है। फरार बालिग अपचारियों में से एक गाजियाबाद का रहने वाला है, दूसरा कोलायत और तीसरा बीकानेर शहर के रानीसर बास का निवासी है।ये भी पढ़ें-बाल सुधार गृह से अपचारियों के भाग निकलने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी घटिया सुरक्षा व्यवस्था के चलते यहां से अपचारी भागते रहे हैं। वर्ष 2018 में भी यहां से तीन बाल अपचारी फरार हो गए थे, जिनमें से एक हत्या का आरोपी था। इसके अतिरिक्त भी इस सुधार गृह से अपचारियों के भागने की कई अन्य घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर फरार अपचारियों की तलाश कर रही है।