बीकानेर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मारपीट: आरोपी पिता-पुत्र छह साल के लिए निष्कासित, जांच के घेरे में अध्यक्ष

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वार्ड नंबर 50 में चुनावी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नेताओं के बीच शुरू हुई बहस अचानक उग्र रूप ले बैठी। देखते ही देखते कार्यकर्ताओं और नेताओं के एक गुट ने जिलाध्यक्ष के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद उपस्थित वरिष्ठ नेताओं ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।प्रदेश नेतृत्व ने जिलाध्यक्ष स्तर के पदाधिकारी पर हुए इस हमले और अनुशासनहीनता को बेहद गंभीरता से लिया। प्राथमिक जांच के आधार पर संगठन ने कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल आरोपी पिता-पुत्र को तत्काल प्रभाव से छह साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि संगठन में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।ये भी पढ़ें-मामले में नया मोड़ तब आया, जब पीड़ित जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने अपनी लिखित शिकायत में महिला कांग्रेस की बीकानेर शहर जिलाध्यक्ष शशिकला राठौड़ की संलिप्तता की आशंका जताई। शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्रदेश कांग्रेस ने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह को जांच के निर्देश दिए हैं। सारिका सिंह को पूरे प्रकरण की गहनता से पड़ताल कर दो दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय को सौंपनी है। यदि जांच में महिला नेत्री की भूमिका पाई जाती है तो उन पर भी निलंबन की कार्रवाई होने की संभावना है।शशिकला राठौड़ बीकानेर कांग्रेस की मुखर नेत्री के रूप में पहचान रखती हैं। उन्हें पूर्व में देहात महिला कांग्रेस अध्यक्ष रहने के बाद जुलाई 2025 में शहर महिला कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। उन्होंने सितंबर 2025 में आयोजित सम्मेलन के दौरान पदभार ग्रहण किया था। उन्हें स्थानीय राजनीति में पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल गुट का करीबी माना जाता है। फिलहाल आरोप सामने आने के बाद उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और पूरा संगठन दो दिन में आने वाली जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।