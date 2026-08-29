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बीकानेर निगम चुनाव: टिकट से पहले ही शक्ति प्रदर्शन, कहीं पत्नी को उतारा तो कहीं पदाधिकारी ने खुद भरा पर्चा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर Published by: Published by: बीकानेर ब्यूरो Updated Sat, 29 Aug 2026 10:30 PM IST

सार Rajasthan News: बीकानेर नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की अधिकृत सूची का इंतजार है, लेकिन दावेदारों ने नामांकन के साथ ही शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के कई चेहरे मैदान में उतर चुके हैं।



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