राजस्थान निकाय: बांसवाड़ा में एक वार्ड से आमने-सामने दो भाई, अलग-अलग वार्डों में दो बहनें; पड़ोसी भी भिड़े

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दो भाई और चुनावी लड़ाई

शहर के वार्ड 20 में 6 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने मुकेश यादव को उम्मीदवार बनाया है, वहीं उनके बड़े भाई डायालाल भी चुनाव मैदान में हैं। डायालाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भाजपा के अलावा 3 अन्य निर्दलीय भी हैं। विज्ञापन



दो बहनें, एक भाजपा, दूसरी कांग्रेस से

चुनाव में विश्वकर्मा सुथार समाज की दो बहनें भी चुनाव लड़ रही हैं। वार्ड 42 से भाजपा ने गायत्री शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी ओर, वार्ड 54 से कांग्रेस ने उनकी बहन राजेश्वरी शर्मा को टिकट दिया है। गायत्री शर्मा पूर्व में भी पार्षद रह चुकी हैं। विज्ञापन विज्ञापन



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घर और ऑफिस पास-पास

वार्ड 44 में कांग्रेस ने नवीन पंड्या और भाजपा ने तरंग मेहता को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों शहर के भोजापालिया क्षेत्र की एक गली में रहते हैं। दोनों के घरों के बीच की दूरी 10 से 15 कदम ही है। दोनों ने ही गली से बाहर निकलते ही दाएं एवं बाएं मोड़ पर अपने चुनाव कार्यालय खोले हैं, जिनके बीच की दूरी 10 कदम भी नहीं है। दोनों के समर्थक युवाओं की टीम प्रचार के बाद साथ-साथ ही बैठती है और चुनावी चर्चा करती है। शहर के वार्ड 20 में 6 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने मुकेश यादव को उम्मीदवार बनाया है, वहीं उनके बड़े भाई डायालाल भी चुनाव मैदान में हैं। डायालाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भाजपा के अलावा 3 अन्य निर्दलीय भी हैं।चुनाव में विश्वकर्मा सुथार समाज की दो बहनें भी चुनाव लड़ रही हैं। वार्ड 42 से भाजपा ने गायत्री शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। दूसरी ओर, वार्ड 54 से कांग्रेस ने उनकी बहन राजेश्वरी शर्मा को टिकट दिया है। गायत्री शर्मा पूर्व में भी पार्षद रह चुकी हैं।ये भी पढ़ें-वार्ड 44 में कांग्रेस ने नवीन पंड्या और भाजपा ने तरंग मेहता को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों शहर के भोजापालिया क्षेत्र की एक गली में रहते हैं। दोनों के घरों के बीच की दूरी 10 से 15 कदम ही है। दोनों ने ही गली से बाहर निकलते ही दाएं एवं बाएं मोड़ पर अपने चुनाव कार्यालय खोले हैं, जिनके बीच की दूरी 10 कदम भी नहीं है। दोनों के समर्थक युवाओं की टीम प्रचार के बाद साथ-साथ ही बैठती है और चुनावी चर्चा करती है।

बांसवाड़ा में नगर परिषद के चुनाव में दो भाई एक ही वार्ड से, तो दो बहनें अलग-अलग वार्ड एवं पार्टी से चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रही हैं। एक वार्ड ऐसा भी है, जहां दो ऐसे पड़ोसी युवा आमने-सामने हैं, जिनके घरों के बीच की दूरी 10 से 15 कदम ही है। नामांकन पत्र की वापसी के बाद नगर परिषद के 60 में से 59 वार्ड में चुनाव होने हैं। वार्ड 12 से भाजपा प्रत्याशी सोनिया वैष्णव निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। चुनावी तस्वीर साफ होने के बाद 3 वार्डों में रोचक लड़ाई सामने आई है। लोगों में इसे लेकर व्यापक चर्चा भी है और जीत के कयास लगाए जा रहे हैं।