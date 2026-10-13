राजस्थान: दो करोड़ की रिश्वत केस में नया मोड़, एएसपी मुकेश सोनी और दलाल ने वॉयस सैंपल देने से किया मना

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मामले के अनुसार 22 मार्च, 2024 को घाटोल थाना क्षेत्र के हिम्मत सिंह का गढ़ा गांव में सनसनीखेज वारदात हुई थी। आरोपी अनिल पुत्र विजयपाल ने सेमलापाड़ा कंठाव निवासी देवीलाल पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी अनिल को अपनी पत्नी के साथ देवीलाल के अवैध संबंधों का संदेह था। इस हमले में गंभीर चोटें आने के कारण देवीलाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया।पुलिस ने मामले की जांच के बाद मुख्य आरोपी अनिल और अन्य के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष 13 गवाह और 50 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए गए।अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मुख्य आरोपी अनिल को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, मामले में शामिल अन्य सह-आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।