कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस और बानसूर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सात बदमाशों को पकड़कर उनके पास से 10 देसी कट्टे, तीन देसी पिस्टल, एक देसी रिवॉल्वर, एक अतिरिक्त मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पकड़े गए सात बदमाशों में से पांच आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। यह कार्रवाई दांतली पहाड़ी के पास नदी क्षेत्र में घेराबंदी करके की गई।

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पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाश 'AM, 85, 84' नाम से गिरोह का संचालन कर रहे थे। गिरोह का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में दहशत फैलाकर अपना वर्चस्व कायम करना और अवैध वसूली करना था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान गिरोह के मुख्य सरगना अमन मीणा की पीठ पर लदे बैग से यह हथियार बरामद हुए।मामले की शुरुआत दिवाली की रात से हुई। कृष्ण कुमार अपने दोस्तों के साथ बानसूर स्थित सिकंद देवरा मंदिर के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान अमन मीणा, रितिक सुरेला, निखिल बाल्मीकि, विकास मीणा और तेजपाल ठाकुर ने उनके साथ मारपीट की और फायरिंग की। इस हमले में कृष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद बानसूर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी।पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों में बानसूर निवासी अमन मीणा, उद्यो का बास बानसूर निवासी रितिक सुरेला, नारायणपुर रोड बानसूर निवासी विकास मीणा, बाढ़ भावसिंह बानसूर निवासी तेजपाल सिंह, बानसूर निवासी संजय कुमार और निखिल बाल्मीकि शामिल हैं। इनके साथ ही पुलिस ने एक नाबालिग को भी संरक्षण में लिया है। पुलिस आरोपियों से हथियारों की खरीद और अन्य आपराधिक मामलों के संबंध में पूछताछ कर रही है।