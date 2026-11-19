अंतरराष्ट्रीय सीमा से करीब आठ किलोमीटर अंदर स्थित कच्ची थेड़ी इलाके में गुरुवार दोपहर एक संदिग्ध ड्रोन रिहायशी बस्ती के पास गिर गया। यह घटना दोपहर लगभग 12:35 बजे हुई, जब नई विकसित हो रही कॉलोनी मुस्लिम बस्ती के पास हवा में लहराता हुआ यह ड्रोन अचानक नीचे आ गिरा। बरामद किए गए ड्रोन पर एक बैटरी और कैमरा भी लगा हुआ मिला है। इस घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं।

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कच्ची थेड़ी में रिहायशी इलाके के पास संदिग्ध ड्रोन गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर आसपास के रिहायशी क्षेत्र को खाली करा लिया। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने घटनास्थल के 100 मीटर के दायरे में पुलिस और बीएसएफ के हथियारबंद जवानों को तैनात कर दिया। जवानों ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह का जोखिम न रहे और जांच शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो सके।बरामद किए गए संदिग्ध ड्रोन का आकार लगभग 2.5×2.5 फीट बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इस समय ड्रोन की गहन जांच में जुटी हुई हैं। विशेष रूप से ड्रोन में लगी बैटरी और कैमरे की भूमिका को जांच के दायरे में रखा गया है। सुरक्षा अधिकारी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह ड्रोन किस स्थान से आया था और इसे किस मकसद से उड़ाया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और बीएसएफ ने आसपास के संपूर्ण इलाके में व्यापक तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है।