संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पासपोर्ट, वीजा और टिकट के साथ मेडिकल इंश्योरेंस की भी व्यवस्था जरूर कर लें। वहां अचानक बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी होने पर इलाज का खर्च आर्थिक रूप से भारी पड़ सकता है। राजस्थान पुलिस की राज्य विशेष शाखा ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर यूएई जाने वाले और वहां पहले से रह रहे भारतीय नागरिकों को पर्याप्त चिकित्सा बीमा करवाने की सलाह दी है।

राज्य विशेष शाखा की ओर से 18 नवंबर को जारी परामर्श में बताया गया है कि भारतीय दूतावास और अबू धाबी, दुबई तथा उत्तरी अमीरात स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों के सामने ऐसे मामले आए हैं, जिनमें भारतीय नागरिकों को अचानक बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। पर्याप्त बीमा कवर नहीं होने के कारण उन्हें भारी अस्पताल बिल चुकाने पड़े। कई मामलों में यह खर्च मरीज और उसके परिवार की आर्थिक क्षमता से भी बाहर हो गया।

विज्ञापन

सिर्फ बीमा नहीं, इन खर्चों का कवर भी जरूरी

राजस्थान पुलिस ने यूएई घूमने या किसी अन्य उद्देश्य से जाने वाले भारतीयों को यात्रा शुरू करने से पहले पर्याप्त चिकित्सा बीमा लेने की सलाह दी है। एडवाइजरी के अनुसार, बीमा पॉलिसी में अचानक होने वाली बीमारी और मेडिकल इमरजेंसी के इलाज का खर्च शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही भारत वापस लाने की स्थिति में होने वाला मेडिकल रिपैट्रिएशन खर्च और कैशलेस उपचार की सुविधा भी होनी चाहिए।

विज्ञापन

विज्ञापन

यूएई में नौकरी करने वाले भारतीय भी रहें सतर्क

यह सलाह केवल पर्यटकों के लिए नहीं है। यूएई में रोजगार वीजा पर काम कर रहे भारतीयों और वहां परिवार के साथ डिपेंडेंट वीजा पर रह रहे लोगों को भी अपना मौजूदा बीमा कवर जांचने के लिए कहा गया है।

पुलिस ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि उनकी पॉलिसी यूएई में होने वाले चिकित्सा खर्चों के साथ जरूरत पड़ने पर भारत वापस लाने के खर्च को भी कवर करती हो। केवल बीमा होने से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती, बल्कि उसमें मिलने वाली सुविधाओं और कवरेज की सीमा को समझना भी जरूरी है।

भारतीय दूतावासों के सामने आए मामलों के बाद एडवाइजरी

राज्य विशेष शाखा ने यह परामर्श विदेश में भारतीय नागरिकों को आने वाली चिकित्सा संबंधी परेशानियों को देखते हुए जारी किया है। इसका उद्देश्य यूएई जाने और वहां रह रहे भारतीयों को समय रहते सावधान करना है, ताकि अचानक बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में इलाज के खर्च के कारण उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।