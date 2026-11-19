लालसोट के मंडावरी थाना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी गजबी मीना को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चेजा पत्थर से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली भी जब्त की गई है।

यह घटना 16 नवंबर को हुई थी। राहुवास वन विभाग के नाका प्रभारी उम्मेदसिंह, वनरक्षक मोहनलाल रैगर, हरेती बैरवा और वनमित्र रमेश चंद गुर्जर गश्त पर थे। उन्हें खानपुर के पास चेजा पत्थर से भरी पांच ट्रैक्टर-ट्रॉलियां आती दिखीं। टीम ने ट्रैक्टरों को रुकवाकर चालकों से पत्थर ले जाने के दस्तावेज मांगे। चालक वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिस पर टीम ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान बाइक पर आए 3-4 युवकों ने वनकर्मियों पर हमला कर दिया। कैलाश उर्फ भंडारी मीना और उसके भाई गजबी मीना ने लोहे की सब्बल से हमला किया।

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वनकर्मियों को गंभीर चोटें

हमले में वनरक्षक मोहनलाल रैगर के सिर में गंभीर चोट आई और 15 टांके लगे। नाका प्रभारी उम्मेदसिंह का भी सिर फूट गया। अन्य कर्मचारी हरेती बैरवा और रमेश चंद गुर्जर को भी चोटें आईं। हमलावर वनकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते हुए पांचों ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर फरार हो गए।

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पुलिस की विशेष टीम ने की गिरफ्तारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए दौसा पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने विशेष टीम बनाने के निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक लालसोट विनोद कुमार सीपा और वृत्ताधिकारी सत्यनारायण यादव की निगरानी में टीम बनी। मंडावरी थानाधिकारी जगदीश प्रसाद शर्मा ने टीम का नेतृत्व किया। टीम ने तकनीकी और मुखबिर सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी गजबी मीना को गिरफ्तार किया। लालसोट-मंडावरी क्षेत्र में चेजा पत्थर का अवैध खनन लंबे समय से चल रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और अवैध खनन करने वालों को बख्शने का वादा किया है।