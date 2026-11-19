राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान देसी और विदेशी सैलानियों के बीच एक रोमांचक कबड्डी मुकाबला खेला गया। मुकाबले में देसी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विदेशी टीम को 12 अंकों से हराया।

मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह, जोश और खेल भावना के साथ हिस्सा लिया। मैदान में खिलाड़ियों की फुर्ती, दमखम और रणनीति देखने लायक थी। पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ. कुलदीप अग्रवाल ने मैच के आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विदेशी खिलाड़ियों ने भी कबड्डी में बढ़-चढ़कर भाग लिया। विदेशी खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि, देसी खिलाड़ियों ने बेहतर तालमेल और दमदार खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने विदेशी टीम पर बढ़त बनाई और अंततः मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान दर्शकों ने भी खिलाड़ियों का भरपूर उत्साहवर्धन किया। विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

खिलाड़ियों का अनुभव

विदेशी खिलाड़ियों ने मुकाबले के बाद अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि कबड्डी खेलकर उन्हें काफी अच्छा लगा। यह खेल उनके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव रहा। देसी खिलाड़ियों ने बताया कि उन्होंने खेल भावना के साथ मुकाबला खेला। दोनों टीमों ने मैच का भरपूर आनंद लिया।

मेले में खेल का महत्व

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में ऐसे खेल आयोजन महत्वपूर्ण हैं। ये देसी-विदेशी पर्यटकों के बीच मेलजोल को बढ़ावा देते हैं। इनसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी सौहार्द भी बढ़ता है। कबड्डी के इस मुकाबले ने मेले में विशेष आकर्षण पैदा किया।