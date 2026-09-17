राजस्थान: सभापति चुनाव से पहले बालोतरा में हाईवोल्टेज ड्रामा, भाजपा के बागी ने ऐन वक्त पर वापस लिया नामांकन

नगर परिषद के सभापति पद के लिए भाजपा से बागी होकर निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले नेनाराम सुंदेशा ने गुरुवार को आखिरी समय में अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के लिए उपखंड कार्यालय जाते समय उनकी गाड़ी को कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद रास्ता रोक रहे युवकों को वहां से खदेड़ा गया। इसके बाद नेनाराम की गाड़ी उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन वापस ले लिया।

नामांकन वापस लेने के बाद मीडिया से बातचीत में नेनाराम ने कहा कि वे पार्टी के साथ थे और साथ हैं। फॉर्म भरने को लेकर उन्होंने कहा कि फॉर्म तो भरना ही चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रस्तावक के जरिए नामांकन पत्र दाखिल किया था।

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नेनाराम ने वार्ड संख्या 29 से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने सभापति पद के लिए दावेदारी की थी। हालांकि, भाजपा ने वार्ड संख्या 8 से चुनाव जीतने वाले योगेश को सभापति पद के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। इसके बाद नेनाराम ने बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था।

पार्टी नेताओं की मान-मनुहार के बाद नेनाराम ने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया। गुरुवार को वे नामांकन वापस लेने के लिए उपखंड कार्यालय जा रहे थे। इसी दौरान कार्यालय से कुछ ही दूरी पर कुछ लोग उनकी गाड़ी के सामने आ गए और उसे रोकने का प्रयास किया। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और रास्ता रोक रहे युवकों को वहां से हटा दिया। इसके बाद नेनाराम की गाड़ी उपखंड कार्यालय पहुंची और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया।