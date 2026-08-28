राजस्थान: बालोतरा में सरपंच को हनीट्रैप में फंसाने का आरोप, 50 लाख मांगे; वीडियो वायरल करने की धमकी

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शिकायत के अनुसार, 9 अगस्त 2026 को महिला ने सरपंच को सोशल मीडिया पर संदेश भेजा था। 15 अगस्त की रात महिला ने फोन किया। सांचौर से लौटने के बाद सरपंच ने उसे फोन किया, जिसके बाद महिला उसके साथ गाड़ी में बैठ गई।सरपंच के मुताबिक, कुछ दूरी पर गाड़ी रोकने के दौरान प्रकाश, चिमन उर्फ भवानी सहित दो अन्य लोग पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने सरपंच को चालक की सीट से खींचकर पिछली सीट पर बैठाया और मोबाइल छीनकर चेहरा कपड़े से बांध दिया।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रकाश ने पिस्तौल से गोली चलाई और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सरपंच को सुनसान जगह ले जाकर 50 लाख रुपये मांगे गए। रकम नहीं देने पर मारपीट की गई और आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया। वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी भी दी गई।सरपंच ने आरोप लगाया कि उसकी जेब से 83 हजार रुपये निकाले गए। बैंक ऑफ बड़ौदा की चेकबुक से जबरन हस्ताक्षर करवाकर चेक लेने तथा मोबाइल का पासवर्ड हासिल कर फोन-पे से रकम स्थानांतरित कराने का भी आरोप है। शिकायत के अनुसार, 16 अगस्त को महिला के नंबर पर 20-20 हजार रुपये की चार किस्तों में 80 हजार रुपये और ओमप्रकाश के नंबर पर 10 हजार रुपये भेजे गए।सरपंच के अनुसार, घटना के बाद सिम बंद कर नई सिम लेने के बावजूद 22 अगस्त से प्रकाश लगातार फोन कर पैसों की मांग करता रहा। बदनामी और धमकी के कारण उसने पहले शिकायत नहीं की। पुलिस ने महिला समेत दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सोशल मीडिया संदेश, कॉल, मोबाइल की स्थिति, बैंक और फोन-पे लेनदेन, चेकबुक, घटनास्थल और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।