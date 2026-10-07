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राजस्थान: भिवाड़ी की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, धुएं का गुबार देख मचा हड़कंप; दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

Wed, 07 Oct 2026 09:21 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 07 Oct 2026 09:21 AM IST
सार

अलवर के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के ई-133 में स्थित DEIEM INDIA PVT. LTD. की जूता फैक्ट्री में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैली, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

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भिवाड़ी की जूता फैक्ट्री में भीषण आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार देर रात एक जूता फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें कुछ ही देर में फैक्ट्री के बड़े हिस्से तक फैल गईं। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग से उठता धुआं और लपटें दूर तक दिखाई दे रही थीं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया।

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ई-133 में संचालित फैक्ट्री में लगी आग

जानकारी के अनुसार भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के ई-133 में DEIEM INDIA PVT. LTD. नाम से जूता फैक्ट्री संचालित है। बुधवार देर रात अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों ने दमकल विभाग तथा पुलिस को सूचना दी। कुछ ही समय में दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

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कई दमकल वाहनों ने संभाला मोर्चा

आग की तीव्रता को देखते हुए दमकल विभाग की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के अंदर और बाहर से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आग तेजी से फैलने की आशंका के चलते अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी घटनास्थल पर भेजा गया।

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फैक्ट्री में जूता निर्माण से जुड़ी सामग्री और अन्य सामान रखा होने के कारण आग के तेजी से फैलने की आशंका थी। इसके चलते दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फैक्ट्री परिसर से लगातार घना धुआं निकलता रहा।

आसपास की फैक्ट्रियों तक आग फैलने का खतरा

घटना के बाद आसपास की औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों में भी दहशत फैल गई। सुरक्षा को देखते हुए लोगों को घटनास्थल से दूर रखा गया। पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर बनाए रखी। दमकल कर्मियों ने आग को आसपास की अन्य फैक्ट्रियों तक फैलने से रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती। औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां होने के कारण आग के दूसरी इकाइयों तक पहुंचने का खतरा बना हुआ था।

मशीनरी और सामान के नुकसान की आशंका

दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा। शुरुआती तौर पर फैक्ट्री में रखा सामान और मशीनरी आग की चपेट में आने की आशंका है। हालांकि, आग से कितने का आर्थिक नुकसान हुआ है, इसका अभी आकलन नहीं किया गया है।

आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं

फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच के बाद ही आग की वजह सामने आने की संभावना है। पुलिस और संबंधित विभाग की टीमें घटना की जांच कर रही हैं। फैक्ट्री प्रबंधन से भी आग लगने के संबंध में जानकारी ली जा रही है। भिवाड़ी का औद्योगिक क्षेत्र बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों के कारण बेहद व्यस्त माना जाता है। ऐसे में किसी एक इकाई में आग लगने पर आसपास की फैक्ट्रियों तक इसके फैलने का खतरा रहता है। इस घटना के बाद औद्योगिक इकाइयों में अग्निशमन व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल दमकल की टीमें आग पर पूरी तरह काबू पाने और किसी बड़े खतरे को टालने में जुटी हैं। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना अभी सामने नहीं आई है। आग बुझने के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग फैक्ट्री का निरीक्षण कर नुकसान और आग लगने के कारणों की जांच करेंगे।

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