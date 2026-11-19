सदर थाना क्षेत्र के बर्डोद में करीब एक सप्ताह पहले हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। हत्या के पीछे अवैध संबंधों का मामला सामने आया है। आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसे का रूप देकर बीमा क्लेम हासिल करने की भी साजिश रची थी।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश उर्फ राजू मिस्त्री निवासी पदमाड़ा खुर्द, थाना मुंडावर, जिला खैरथल-तिजारा और शमशेर उर्फ शिवा निवासी फतेहगंज पूर्वी मोहल्ला, बरेली (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। मामले की जांच में मृतक की पत्नी की भूमिका भी सामने आई है।

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हरियाणा में बुलाकर की थी मारपीट

प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से युवक को हरियाणा बुलाया था। वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों ने उसे अधमरा समझकर घटनास्थल पर ही छोड़ दिया। बाद में उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने वारदात को इस तरह अंजाम देने की कोशिश की थी, जिससे मामला सड़क दुर्घटना का लगे और किसी को हत्या का शक न हो।

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अवैध संबंधों के चलते रची हत्या की साजिश

पुलिस जांच के अनुसार, मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के बीच अवैध संबंध थे। इसी के चलते दोनों ने मिलकर युवक को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। साजिश के तहत युवक को हरियाणा बुलाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसे का रूप देने की योजना बनाई थी, ताकि युवक की मौत दुर्घटना मानकर बीमा क्लेम की राशि हासिल की जा सके। हालांकि, पुलिस ने जांच और साक्ष्यों के आधार पर इस साजिश का खुलासा कर दिया।

एक सप्ताह बाद पुलिस ने सुलझाई गुत्थी

बर्डोद में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पुलिस मामले की अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही थी। करीब एक सप्ताह की जांच के बाद पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए वारदात का खुलासा किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साथ ही हत्या की पूरी साजिश, इसमें अन्य लोगों की संभावित भूमिका और बीमा क्लेम से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।