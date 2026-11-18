दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर नीमराणा क्षेत्र में देर रात चावलों से भरे एक कंटेनर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कंटेनर का अगला हिस्सा और केबिन पूरी तरह आग की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि चालक ने समय रहते कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

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जानकारी के अनुसार घटना नीमराणा थाना क्षेत्र के जनकसिंहपुरा गांव के पास की है। नीमराणा थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि देर रात करीब दो बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि हाईवे पर एक कंटेनर में आग लगी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां देखा तो चावलों से भरे कंटेनर के अगले हिस्से में भीषण आग लगी हुई थी और आग लगातार फैल रही थी।इसके बाद नीमराणा दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग की लपटें तेज होने के कारण दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब दो घंटे तक लगातार प्रयास करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक कंटेनर का अगला हिस्सा और केबिन पूरी तरह जल चुके थे।थाना अधिकारी के अनुसार कंटेनर चालक ने बताया कि वह सोनीपत से कंटेनर में चावल भरकर गुजरात के कांडला जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही वह नीमराणा क्षेत्र में पहुंचा तो अचानक कंटेनर के केबिन से धुआं उठने लगा। चालक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत कंटेनर से छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई।पुलिस के अनुसार चालक के समय रहते बाहर निकलने से बड़ा हादसा टल गया। यदि चालक आग की चपेट में आ जाता तो गंभीर जनहानि हो सकती थी। वहीं कंटेनर में आग लगने के चलते दिल्ली-जयपुर हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ। आग बुझाने और मौके पर दमकल व पुलिस वाहनों की मौजूदगी के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर व्यवस्था संभालते हुए यातायात सुचारू करवाने का प्रयास किया। फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक तौर पर केबिन से धुआं उठने के बाद आग लगने की बात सामने आई है।