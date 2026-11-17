अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में इस बार फुटबॉल का मुकाबला रोमांचक होने के साथ ऐतिहासिक भी रहा। पुष्कर के मेला मैदान में आयोजित 'चक दे राजस्थान' फुटबॉल मैच में विदेशी खिलाड़ियों की टीम ने भारतीय खिलाड़ियों को 5-2 से हराकर पहली बार जीत दर्ज की। अब तक हर साल होने वाले इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा था, लेकिन इस बार विदेशी टीम ने जीत का सिलसिला बदल दिया।

मुकाबले में विभिन्न देशों से आए विदेशी खिलाड़ियों और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने विदेशी खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल के दम पर विदेशी टीम ने मुकाबला 5-2 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की कप्तानी राजेंद्र बाकोलिया ने की, जबकि विदेशी टीम की कमान नेल्सन के हाथों में थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पशुपालन विभाग के अधिकारी कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले के दौरान विभिन्न खेल और मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देशी और विदेशी खिलाड़ियों के बीच फुटबॉल मैच आयोजित किया गया। इसके अलावा मेले में अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जा रही हैं।

जीत के बाद विदेशी खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी नजर आई। खिलाड़ियों ने बताया कि वे पहली बार पुष्कर आए हैं। यहां आकर उन्हें काफी अच्छा लगा। भारतीय खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेलने का अनुभव उनके लिए शानदार और यादगार रहा। उन्होंने कहा कि मुकाबले में जीत हासिल करना उनके लिए खुशी की बात है।

पुष्कर मेले में आयोजित इस मुकाबले ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। विदेशी टीम की 5-2 से जीत के साथ ही इस बार फुटबॉल के मैदान पर वर्षों से चला आ रहा भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा भी टूट गया।