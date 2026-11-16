पुष्कर मेला: 21 करोड़ का गोल्डन किंग आकर्षण, 100 सुरक्षाकर्मियों के घेरे में पहुंचा बादल; शुरुआत कल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जयपुर के पशुपालक अभिनव तिवारी मेले में दुनिया की सबसे छोटी नस्लों की गायें और यूरोप की प्रसिद्ध शेटलैंड पोनी लेकर पहुंचे हैं। इनमें महज 14 इंच ऊंचाई वाली पुंगनूर नस्ल की गाय प्रतिदिन लगभग तीन लीटर दूध देती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई जनप्रतिनिधि पसंद करते हैं। इसके साथ ही 15 से 20 इंच ऊंचाई वाली मिनी माउस नस्ल की गाय तीन से पांच लीटर और 25 से 28 इंच ऊंचाई वाली विच्चूर नस्ल की गाय पांच लीटर तक दूध देती है। पशुपालक के अनुसार इन मवेशियों को बेहद कम जगह और न्यूनतम खर्च में आसानी से पाला जा सकता है। स्कॉटलैंड के शेटलैंड द्वीप समूह की घने बालों वाली शेटलैंड पोनी का उपयोग पहले कोयला खदानों, खेतों के काम और सामान ढोने में होता था, जो अब बच्चों की सवारी तथा मेलों में मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।मेले में केकड़ी के अश्वपालक राहुल जेतवाल के छह वर्ष के नुगरा नस्ल के सफेद घोड़े 'बादल' का आगमन किसी शाही जुलूस की तरह हुआ। लगभग 70 इंच ऊंचे इस घोड़े की अगवानी 100 निजी सुरक्षाकर्मियों के घेरे, ढोल-नगाड़ों की गूंज और नोटों की गड्डियां उड़ाकर की गई। इसके साथ 'न्यू बादल' और 'विश्वास' नाम के दो अन्य सफेद घोड़ों को भी प्रदर्शित किया गया है। तीनों घोड़ों की शानदार कद-काठी देखने के लिए भारी भीड़ जुटी और ढोल-नगाड़ों के साथ करीब एक किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया। रविवार तक मेले में कुल 7,598 पशु पहुंच चुके हैं, जिनमें 4,150 घोड़े और 3,411 ऊंट शामिल हैं। पशुओं की लगातार बढ़ती आवक से मेला मैदान में रौनक भी लगातार बढ़ रही है।प्रशासनिक स्तर पर पुष्कर मेले की औपचारिक शुरुआत 17 नवंबर से हो रही है। मेला मैदान में सुबह 10:00 बजे जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मंत्रोच्चार और पूजा-अर्चना के बाद मेले का झंडारोहण करेंगे। शाम के समय पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर भव्य दीपदान का आयोजन किया जाएगा, जिससे सरोवर के सभी घाट जगमगा उठेंगे। इस अवसर पर स्कूली छात्राएं पारंपरिक राजस्थानी संगीत पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करेंगी। देसी तथा विदेशी पर्यटकों के बीच रोमांचक फुटबॉल मैच का आयोजन भी रखा गया है। मेला स्टेडियम में आयोजित 'वॉयस ऑफ पुष्कर' कार्यक्रम के तहत स्थानीय गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। ख्यातनाम नगाड़ा वादक नाथू लाल सोलंकी की मंडली अपनी प्रस्तुति से समां बांधेगी, जबकि विभिन्न जिलों से पहुंचे लोक कलाकार अपनी पारंपरिक लोक कलाओं का प्रदर्शन करेंगे।