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स्थापना दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाएगा। महापौर सुनील कोठारी ने बताया कि प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेशजी को मंगलवार को विशेष निमंत्रण दिया जाएगा। इसके बाद, बुधवार को गंगापोल दरवाजे पर भगवान श्री गणेशजी का पूजन किया जाएगा। इस दौरान भगवान गणेशजी को सभी आयोजनों में पधारने का न्योता देने की परंपरा निभाई जाएगी। पूजा-अर्चना के साथ शहर की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की जाएगी।धार्मिक कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में जयपुर के आराध्य देव गोविंददेव जी के दर्शन और पूजन का कार्यक्रम होगा। इसके अतिरिक्त शाम को 8:00 से 10:00 बजे के मध्य स्टेच्यू सर्किल पर दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर शहनाई वादन के सुमधुर स्वर गूंजेंगे। इन आयोजनों के माध्यम से शहर की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।स्थापना महोत्सव पर मंगलवार शाम बिडला ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन होगा। सम्मेलन में देश के ख्यातनाम साहित्यकार अपनी काव्य प्रस्तुतियां देंगे। सम्मेलन में वीर रस के कवि हरिओम पंवार, हास्य-व्यंग्य कवि एहसान कुरैशी, दिनेश रघुवंशी, सुरेश अलबेला, प्रियंशु गजेंद्र, राव अजातशत्रु और कवयित्री दीपिका माही अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का संयोजन जयपुर के राकेश पाठक कर रहे हैं।महापौर सुनील कोठारी ने इन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निमंत्रण पत्र सौंपा। निमंत्रण पत्र सौंपने के इस अवसर पर पार्षद प्रतिभा शर्मा, विमल अग्रवाल, शैलेंद्र भार्गव, सुभाष संघी और पूर्व महापौर पंकज जोशी भी उपस्थित रहे।गुलाबी नगरी के 300वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में 18 नवंबर को एमआई रोड स्थित पांच बत्ती पर विशेष दीपोत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एमआई रोड व्यापार मंडल के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम शाम 5:30 बजे आयोजित होगा। समारोह में महापौर सुनील कोठारी, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष एवं भारत सरकार के राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य सुभाष गोयल तथा महामंत्री सुरेश सैनी 1100 दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।इस अवसर पर पांच बत्ती चौराहे को मनमोहक रोशनी और कलात्मक सजावट से सजाया जाएगा। समारोह स्थल पर शहनाई वादन, कच्ची घोड़ी नृत्य और विभिन्न लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। एमआई रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष एचएस पाली ने बताया कि जयपुर की ऐतिहासिक विरासत का उत्सव शहर के आम लोगों और व्यापारियों की सहभागिता के साथ मनाया जाएगा। मंडल के कोषाध्यक्ष राजेश आहूजा ने जानकारी दी कि 1100 दीपकों की जगमगाहट से पूरे पांच बत्ती क्षेत्र को रोशन किया जाएगा।जयपुर का 300वें वर्ष में प्रवेश करना शहरवासियों के लिए गौरव का विषय है। इन समारोहों का उद्देश्य जयपुर की ऐतिहासिक विरासत, कला, संस्कृति और परंपराओं को याद करना है। साथ ही, नई पीढ़ी को गुलाबी नगर के गौरवशाली इतिहास और स्थापत्य वैभव से जोड़ना है। शहर भर में होने वाले धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जयपुर की अनूठी पहचान को वैश्विक पटल पर पुनः रेखांकित किया जा रहा है।