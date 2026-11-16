केकड़ी: चुनावी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार; ग्रामीणों में आक्रोश

केकड़ी। सावर पुलिस ने सदारा गांव में पंचायतराज चुनावों की रंजिश से जुड़े एक मामले में सफलता पाई है। पुलिस ने युवक को जान से मारने का प्रयास करने के मुख्य आरोपी धर्मराज उर्फ सिंदू को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी घटना के 13 दिन के भीतर हुई है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, युवक को बोलेरो कैंपर से टक्कर मारी गई थी और लाठी-डंडों से पीटा गया था। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी।

हमले की यह घटना 4 नवंबर को हुई थी। सदारा निवासी शिवराज ने पुलिस में रिपोर्ट दी कि उसका भाई आशाराम मोटरसाइकिल से सावर रोड स्थित घर से गांव की ओर आ रहा था। रास्ते में बोलेरो कैंपर सवार धर्मराज और उसके 5-6 अन्य साथियों ने चुनावी रंजिश के कारण उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। आशाराम नीचे गिर गया, जिसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों और लोहे के पाइप से उस पर हमला किया। हमले में आशाराम के पैरों सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उसे सावर अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर भीलवाड़ा रेफर किया गया।

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ग्रामीणों का आक्रोश और ज्ञापन

घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। सदारा सरपंच सुमित कुमार वैष्णव के नेतृत्व में ग्रामीण सावर उपखंड कार्यालय पहुंचे। उन्होंने उपखंड अधिकारी धर्मेन्द्र वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी जल्द गिरफ्तार नहीं हुए तो सड़क मार्ग जाम कर आंदोलन किया जाएगा। उपखंड अधिकारी धर्मेन्द्र वर्मा ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, जिससे माहौल शांत हो सका।

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पुलिस की विशेष टीम और जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील और वृत्ताधिकारी मनोज कुमार गुप्ता के पर्यवेक्षण में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम ने थानाधिकारी बनवारी लाल के नेतृत्व में आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके बाद संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई।

आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की जांच

लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी धर्मराज उर्फ सिंदू (33 वर्ष) पुत्र हनुमान प्रसाद वैष्णव निवासी सदारा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी दो अन्य मामलों में भी वांछित चल रहा था। इस कार्रवाई में थानाधिकारी बनवारी लाल, नाहर सिंह मीणा, श्रीकिशन, सज्जन, नवल सिंह, शिवप्रकाश, महेन्द्र, राकेश और अरुण कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।