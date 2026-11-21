राजस्थान की हाई सिक्योरिटी जेल में अपने बैरक के भीतर लगे सुरक्षा कैमरों को तोड़ने और क्षति पहुंचाने के मामले में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने लॉरेंस गिरोह के दो खतरनाक बंदियों को गिरफ्तार कर लिया है। जेल प्रशासन की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों बंदियों को अपनी हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई आरंभ कर दी है।

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जेल प्रशासन को 22 सितंबर की रात बैरक संख्या एक के ब्लॉक संख्या एक में स्थित सेल नंबर तीन और सेल नंबर पांच के सीसीटीवी कैमरे गायब मिले थे। सूचना पर जेल अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरी जगह का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकारियों को ब्लॉक की छत पर टूटे हुए सीसीटीवी कैमरों के कई टुकड़े पड़े मिले। इसके बाद अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में दोनों कैमरों की पुरानी रिकॉर्डिंग खंगाली। पुरानी फुटेज देखने के बाद इस पूरी साजिश और तोड़फोड़ की घटना का खुलासा हुआ।कंट्रोल रूम के फुटेज में लाखासर, हनुमानगढ़ निवासी बंदी सुमित कुमार सेल नंबर तीन के अंदर बने शौचालय की दीवार पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। फुटेज में सुमित कुमार के हाथ में पत्थर था और वह कैमरे की तरफ पत्थर फेंकता हुआ नजर आ रहा था। रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ कि 4 सितंबर की सुबह करीब 7:15 बजे तक सेल नंबर तीन का कैमरा सही तरीके से काम कर रहा था, जिसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। ठीक इसी प्रकार सेल नंबर पांच का कैमरा भी उसी दिन सुबह करीब 7:12 बजे तक रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसके बाद अचानक बंद हो गया।रिकॉर्डिंग में हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी एक अन्य बंदी रामबीर पुत्र सत्यवीर भी सेल के भीतर आता हुआ दिखाई दिया। इसके कुछ ही देर बाद सुमित शौचालय की दीवार पर चढ़कर कैमरे के पास पहुंचने का प्रयास करता हुआ दिखा और इसके तुरंत बाद कैमरे की रिकॉर्डिंग पूरी तरह बंद हो गई। जेल प्रशासन ने अपनी पुलिस रिपोर्ट में दोनों बंदियों पर राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा राजकार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने विभिन्न कानूनी धाराओं में मामला दर्ज करके अब दोनों बंदियों को आपराधिक मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है।