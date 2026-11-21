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परिवादी ने पुलिस को जानकारी दी कि उसकी पत्नी गत 19 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे से 3:30 बजे के बीच घर से कहीं चली गई। उसने परिवार के किसी सदस्य को इसकी जानकारी नहीं दी थी। परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की। परिजनों और रिश्तेदारों के यहां भी उसका पता लगाने की कोशिश की गई। लेकिन विवाहिता का कोई सुराग नहीं मिल पाया। महिला के अचानक इस प्रकार लापता हो जाने से उसका पूरा परिवार सकते में आ गया है।पुलिस के अनुसार, परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी 19 नवंबर को दोपहर के समय घर से निकली थी। वह दोपहर करीब 3 बजे से 3:30 बजे के बीच बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई। परिवार के सदस्यों ने उसकी काफी खोजबीन की। उन्होंने परिजनों और रिश्तेदारों के यहां भी उसे ढूंढा। लेकिन विवाहिता का कोई पता नहीं चल सका। महिला दो बच्चों की मां है, और उसके इस तरह अचानक लापता होने से पूरा परिवार सदमे में है।परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में मोहल्ले में ही रहने वाले एक शादीशुदा युवक पर पत्नी को अपने साथ भगा ले जाने का संदेह जताया है। परिवादी के अनुसार, उसकी पत्नी के घर से जाने के बाद उन्होंने घर की अलमारियां संभालीं। साथ ही अन्य स्टोरेज स्थानों की भी जांच की। इस दौरान घर में रखी नकदी, जेवरात और अन्य सामान भी गायब मिला। परिवार के लोग यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में क्या-क्या चीजें गायब हुई हैं। इसके लिए परिजन घर का सामान व्यवस्थित कर रहे हैं। परिवादी के दो बच्चे हैं। जिस युवक पर पत्नी को साथ ले जाने का संदेह जताया गया है, वह भी शादीशुदा है और उसके भी बच्चे हैं।पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने लापता विवाहिता की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले के हर पहलू पर गौर कर रही है। सभी प्रकार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच और खोजबीन आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस इस घटना की गहनता से पड़ताल कर रही है।