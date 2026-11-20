केकड़ी पंचायत समिति चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बहुमत हासिल कर लिया है। पंचायत समिति के कुल 15 वार्डों में से भाजपा ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिलीं। वहीं, 7 वार्डों में चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) अपना खाता भी नहीं खोल सकी। सभी वार्डों में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा।

कांटे के मुकाबले में भाजपा को बहुमत

केकड़ी पंचायत समिति का चुनाव आखिरी दौर तक बेहद रोमांचक रहा। भाजपा को एक सीट पहले ही निर्विरोध मिल गई थी। ऐसे में बहुमत के लिए पार्टी को सात और सीटों की जरूरत थी। पार्टी ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया। कांग्रेस ने भी कड़ी टक्कर देते हुए 7 सीटों पर जीत दर्ज की।

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सबसे दिलचस्प मुकाबला वार्ड संख्या 2 में देखने को मिला। यहां भाजपा प्रत्याशी हनुमान धाकड़ ने महज एक वोट से जीत हासिल की। उन्हें 1584 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी गलोश को 1583 वोट मिले। इस तरह एक वोट के अंतर से मिली जीत भाजपा के बहुमत के लिए निर्णायक साबित हुई। यदि यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती तो पंचायत समिति में बहुमत का आंकड़ा बदल सकता था।

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27 नवंबर को होगा प्रधान पद का चुनाव

चुनाव परिणामों में भाजपा 8 सीटें जीतकर पंचायत समिति में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। कांग्रेस 7 सीटों के साथ बहुमत से एक कदम पीछे रह गई। अब पंचायत समिति के प्रधान पद का औपचारिक फैसला 27 नवंबर को होने वाले चुनाव में होगा। दोनों दलों की नजरें अब प्रधान पद के संभावित दावेदारों और राजनीतिक समीकरणों पर टिकी हैं।

चुनाव में सबसे बड़ी जीत वार्ड संख्या 4 में कांग्रेस की सोनिया कुमारी बैरवा ने दर्ज की। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी रामप्यारी को 875 वोटों से हराया।

अन्य वार्डों के परिणाम इस प्रकार रहे—