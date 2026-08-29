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राजस्थान: जयपुर में एआईएपीजीईटी-2026 की फिर होगी परीक्षा, अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी; 1 सितंबर को एग्जाम

Sat, 29 Aug 2026 08:09 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sat, 29 Aug 2026 08:09 PM IST
सार

Rajasthan News: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा-2026 का आयोजन 22 अगस्त को देशभर के 200 केंद्रों पर किया था। हालांकि, श्री सत्य साईं पीजी कॉलेज, जयपुर में बिजली चले जाने के कारण वहां परीक्षा दे रहे 49 अभ्यर्थी अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर सके। अब ये परीक्षा दोबारा कराई जा रही है।
 

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एआईएपीजीईटी-2026 परीक्षा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जयपुर के श्री सत्य साईं पीजी कॉलेज में बिजली चले जाने के कारण परीक्षा पूरी नहीं कर सके 49 अभ्यर्थियों की एआईएपीजीईटी-2026 की पुनः परीक्षा 1 सितंबर को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने प्रभावित सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर विमेन, जयपुर में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसकी प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाने की सलाह दी गई है।
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1 सितंबर को दोबारा परीक्षा, केंद्र भी तय
एनटीए ने 22 अगस्त को आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया था कि प्रभावित 49 अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा 1 सितंबर को सुबह 10 बजे से राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर विमेन, जयपुर में आयोजित की जाएगी।
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सभी 49 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी
एनटीए ने शनिवार को सभी 49 प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकालने की सलाह दी गई है।
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ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
अभ्यर्थी सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद गतिविधि में ‘एआईएपीजीईटी-2026 प्रवेश पत्र’ लिंक पर क्लिक करें। नए पेज पर आवेदन संख्या, पासवर्ड और सुरक्षा पिन दर्ज करें। प्रवेश पत्र स्क्रीन पर खुलने के बाद उसे जांचकर डाउनलोड कर लें।

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रिपोर्टिंग समय और दस्तावेजों का रखें ध्यान
अभ्यर्थियों को 1 सितंबर को प्रवेश पत्र में दिए गए परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय के अनुसार पहुंचना होगा। प्रवेश पत्र की प्रिंटेड कॉपी के साथ उसमें बताए गए अन्य आवश्यक दस्तावेज और सामान भी ले जाना होगा।

केवल आधिकारिक सूचना पर करें भरोसा
एनटीए ने अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए नियमित रूप से अपनी आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी है। परीक्षा संबंधी किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने को कहा गया है।
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