सोनिया की किताब पर घमासान: राजस्थान भाजपा ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, जानें गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुस्तक के प्रकाशक को लेकर उठे विवाद ने राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी तेज कर दी है। कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पल्ला झाड़ते हुए इसे लेखक और प्रकाशक के बीच का मामला बताया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ऐसे विवाद में भारत सरकार को बीच में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विज्ञापन