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इस भर्ती के तहत आवेदक अभ्यर्थियों को बोर्ड के तय दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा बीत जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की कठिनाइयों से बचने के लिए समय रहते प्रक्रिया पूर्ण कर लें।बोर्ड नोटिस के अनुसार कनिष्ठ अभियंता भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 17 दिसंबर की रात 11:59 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 17 दिसंबर 2026 की रात 11:59 बजे के बाद आवेदन पोर्टल का लिंक स्वतः बंद हो जाएगा।बोर्ड ने 1,035 नए पद जोड़कर अभ्यर्थियों को बड़ा अवसर प्रदान किया है। पूर्व में विज्ञापित 874 पदों की तुलना में अब कुल 1,909 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा। उम्मीदवार भर्ती से संबंधित विस्तृत तिथियां और संशोधन से जुड़ी जानकारियां बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड ने शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा के मानदंड निर्धारित किए हैं। इन मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन के पात्र माने जाएंगे।आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। वहीं राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है।शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित इंजीनियरिंग ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों के पास संबंधित ट्रेड में निर्धारित योग्यता नहीं होगी, उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।ऑनलाइन आवेदन शुल्क की श्रेणियां बोर्ड ने निर्धारित की हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।सामान्य वर्ग, अनारक्षित वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये का आवेदन शुल्क तय किया गया है। वहीं, राजस्थान के नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। दूसरे राज्यों के सभी श्रेणी के आवेदकों को 600 रुपये शुल्क देना होगा।आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। वहां भर्ती से संबंधित ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।